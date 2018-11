Senatorul Bulacu, interesat de programul „Start UP Nation”

Zilele trecute, senatorul vâlcean Romulus Bulacu a adresat lui Radu Oprea – ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat o interpelare privind angajamentele pentru Start-Up Nation. „După îndelungi discuții și consultări cu antreprenorii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, în sfârșit, proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediția 2018. Pentru Start UP Nation din acest an, cu perioada de consultare publică asupra proiectului, deschiderea lui a fost împinsă în luna noiembrie, cel mai devreme. Dacă perioada de înscrieri va dura tot o lună, ca în anul precedent, practic, selecția firmelor câștigătoare și implementarea programului pe anul 2018 se finalizează, de fapt, în 2019. Acest aspect determină alocarea, din nou, a sumei de două miliarde de lei, credite bugetare de această data, în noul buget de stat pe 2019, pentru a putea finanța cele 10.000 de firme prevăzute în Programul de Guvernare. O parte din sumă ar trebui alocată efectiv prin Legea bugetului de stat 2019, dacă implementarea planurilor de afaceri începe în prima jumătate a anului. Pentru firmele care împing implementarea în semestrul al doilea, guvernul ar putea aloca banii necesari prin rectificare bugetară. Prin noua grilă de punctaj, afacerile de producție și afacerile de servicii vor avea punctaj maxim, 30 de puncte, afacerile din industrii creative vor avea 20 de puncte, iar comerțul cu alte activități, 10 puncte. Afacerile cu programe de calculator au fost trecute la industrii creative, astfel că firmele cu acest tip de program vor avea punctaje inferioare celor de producţie, spre deosebire de anii trecuţi. În ceea ce privește noutatea din acest an, facilitatea promisă de ministerul dumneavoastră pentru aplicanții la viitorul program Start-Up Nation 2018-2019, avansul de 30% din finanțare ca sumă forfetară, este, de fapt, greu de aplicat în realitate. Și asta are legătură și cu rata de abandon din ediția 2017 a programului. Cererea pentru avans ar urma să se depună în maxim 5 luni de la semnarea acordului de finanțare. Așadar, după semnarea acordului, o firmă poate primi în avans 60.000 de lei, adică aproape 13.000 de euro. Problema este că acest avans este imposibil de acordat, fără o derogare de la Ministerul Finanțelor. Din practica de până acum, cei din Ministerul Finanțelor acordă astfel de derogări cu mare greutate și numai pentru cazuri bine întemeiate, cu un nivel ridicat al disciplinei cheltuirii banilor acordați astfel. Dacă obiectivele de investiții pentru care s-au acordat avansurile nu se mai realizează până la final, banii alocați trebuie recuperați la bugetul de stat. Astfel, domnule ministru, cu autoritatea de care dispuneţi, vă rog să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere faţă de cele menţionate și cum veți asigura buna desfășurare programului Start UP Nation”, transmite senatorul Bulacu.