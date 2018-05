Senatorul Bulacu așteaptă răspuns de la Daea, privind măsurile pentru tinerii fermieri

În ședința Senatului din 22 mai a.c., senatorul PNL, Romulus Bulacu, a adresat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv ministrului Petre Daea o întrebare legată de măsurile pentru tinerii fermieri. Spicuim și noi câteva repere din problemele supuse atenției de senatorul vâlcean: „…pentru că au putut pleca la muncă în străinătate mai ușor, după integrarea României în UE, mulți tineri s-au lăsat de lucrat pământul și au emigrat. Rezultatul este că populația ocupată din agricultură a scăzut de la an la an, rezumându-se astăzi la un pic peste 1.500.000 de cetățeni interesați de muncă agricolă. Din aceștia, conform cererilor de subvenție depuse la APIA, peste 65% sunt persoane peste 55 de ani, de patru ori mai mulți decât numărul tinerilor fermieri sub 25 de ani. Avem nevoie să stimulăm un proces de înnoire generațională. Cu toate că există programe în domeniu care ar încuraja tinerele generații de fermieri, nu există interes, iar transferul de proprietate între cei vârstnici și cei tineri nu se întâmplă.

Având în vedere cele expuse, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați:

Care sunt măsurile și facilitățile oferite de Minister pentru stimularea tinerilor fermieri?

Care sunt motivele identificate de ministerul dumneavoastră ca fiind principalele cauze pentru care tinerii fermieri nu sunt atrași de muncile agricole?

Care este strategia ministerului dumneavoastră privind implementarea și mediatizarea în rândul tinerilor a ofertelor din domeniu?”

Pentru toate aceste situații expuse, senatorul Bulacu a solicitat un răspuns în scris, pe care sperăm să-l publicăm și noi cât mai curând posibil.