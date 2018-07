Șeful județului, Costi Rădulescu, mobilizează toți constructorii

Prezent in Băbeni, în urmă cu câteva minute, șeful județului, Costi Rădulescu, a făcut un apel către edili, dar mai ales către constructorii din Vâlcea: “Toți constructorii prezenți in localitățile județului, cu diferite lucrări, să intervină. Sunt drumuri pregătite pentru asfaltare, ori fără rigole, apa e clar că ajunge in gospodăriile oamenilor. Toți să fie prezenți și să lucreze”. Președintele CJ Vâlcea a rugat și edilii să intervină pe lângă constructori. In orașul Băbeni, s-au mobilizat toți factorii de intervenție, cu saci, cu utilaje. Jandarmii țin piept localnicilor evacuați, dar gata să revină la bunurile lor deși apa incă nu s-a retras suficient.