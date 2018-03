Șeful județului, Costi Rădulescu, a ridicat problema șacalilor

Prezent la dezbaterea susținută de ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, la Vâlcea, șeful județului, Costi Rădulescu a ridicat și o problemă stringentă, care afectează tot mai multe localități vâlcene: numărul crescut de șacali.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea a menționat că șacalul a devenit o problemă majoră în județ, se înmulțește de două ori pe an, are mulți pui și atacă atât păsările și animalele din coteț, dar și câinele în lanț. În plus, pe biroul președintelui se află adrese, privind prezența șacalului, venite din partea mai multor edili vâlceni.

Rugămintea șefului jude­țului, Costi Rădulescu, a fost aceea de a se dispune măsuri adecvate, măsuri pentru ca toți cetățenii din zonele vizate să simtă că nu sunt uitați, că au o siguranță.