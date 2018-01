Șeful CA Chimcomplex a dezvăluit Care sunt planurile lui Vuza cu Oltchim?

• Virgiliu Băncilă a trasat public drumul pe care combinatul îl va lua după ce va fi preluat

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Chimcomplex a vorbit public pentru Agerpres despre ce-i așteaptă pe chimiștii platformei: „Fuziunea platformelor Borzeşti şi Vâlcea va fi nucleul noii companii de chimie. Vrem ca această companie să ajungă în câţiva ani la o cifră de afaceri de peste un miliard de euro. Înainte de 1989, sectorul chimic din România era pe locul 10 în lume. Chimia producea peste 30 de miliarde de euro la vremea respectivă, iar în 2016 a produs 10 miliarde de euro, deşi piaţă există (…) Intenţionăm să relansăm prin acţiunea noastră şi prin atragerea altor companii şi a altor antreprenori, industria chimică din România. Este o piaţă bună. Producţia anul trecut la nivel european a crescut cu 3,4%, iar cererea de produse chimice a fost mai mare cu 8,3%, deci vedeţi că este un decalaj, ceea ce înseamnă că vin produse chimice din alte zone. România încă are materii prime, minerale, gaze, ţiţei şi capacităţi de prelucrare, forţă de muncă specializată, platforme industriale care sunt foarte greu să se mai facă acum. Astfel că în România este posibil să se relanseze industria chimică (…) Avem în plan o instalaţie care va permite relansarea liniei de producţie a PVC-ului. Pentru acest lucru, am făcut o documentare, dar va trebui să trecem la o fază superioară şi să facem studii de fezabilitate, economice, care vor fundamenta oferte pentru astfel de instalaţii. Această tehnologie se aplică deja în Statele Unite, în China, la capacităţi mari, şi este o alternativă (…) Decizia pe care au luat-o (de a închide Arpechim – n.r.) nu a fost una voluntară, ci a fost fundamentată pe elemente economice. Nu cred că vor decide să redeschidă rafinăria, pentru că ar fi cheltuieli de investiţii foarte mari. (…) Când am luat decizia de a achiziţiona activele de la Oltchim, ne-am bazat pe nişte elemente tehnice şi economice. Ştiam că între cele două platforme industriale, de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea, există o serie de sinergii care trebuie valorificate. În momentul când vom deveni proprietari efectiv, adică după închiderea tranzacţiei, atunci vom trece la realizarea unor activităţi care să ducă la această integrare. În această perioadă noi facem aceste pregătiri: maximizarea capacităţilor de producţie, sincronizarea fluxurilor tehnologice, pentru că, uneori, ce se produce la Borzeşti poate fi materie primă la Râmnicu Vâlcea sau produsele merg pe aceeaşi piaţă. Se vor face o serie de investiţii care să coreleze capacităţile şi liniile tehnologice ale celor două platforme (…) Politica de personal se adaptează la nevoile de funcţionare ale acestor active. Resursa umană este foarte importantă. Ne-am obligat să angajăm personalul necesar exploatării acestor instalaţii. După estimarea noastră, aceasta înseamnă între 1.300 şi 1.400 de salariaţi. Vom păstra pachetul de salarii şi alte facilităţi pe care personalul le-a avut în momentul de faţă, apoi, în funcţie de rezultatul pe care îl va obţine societatea, întrevedem o îmbunătăţire, întrucât acolo sunt specialişti de valoare, care trebuie motivaţi astfel încât să desfăşoare o activitate profitabilă (…) Preţul pentru activele pe care le-am ofertat a fost 127 de milioane de euro. În plus, ne-am asumat efectuarea unor investiţii pe linia de protecţie a mediului, prevăzute în contract, de 13,7 milioane de euro, şi, ceea ce nu este prevăzut în contract, dar este în planul nostru de afaceri, este realizarea, după aceea, a unor investiţii care să dezvolte şi să consolideze platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea. (…) Au rămas în funcţiune trei grupe de produse, pe care le-am ofertat, plus o parte din instalaţiile care produc PVC, care sunt oprite în momentul de faţă. Am luat şi instalaţii din această grupă în ideea că, în etapa a doua de investiţii, vom reporni şi producţia de PVC”