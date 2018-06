Se tergiversează închiderea gropii de gunoi din Măldărești

În noua dezbatere privind pașii făcuți pentru închiderea gropii de gunoi de la Măldărești, toți cei prezenți au ajuns la concluzia că se tergiversează lucrurile, administratorul depozitului neavând niciun plan de a face lucrurile ca la carte. Așa cum spune și prefectul județului, Florian Marin, deși s-au făcut unii pași, pași mărunți, tot ce ține de către administrator încă nu se vede. „Cu mici excepții, nu s-a făcut nimic de către administratorul gropii. Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a notificat societatea pentru închiderea gropii, a înștiințat titularul depozitului privind închiderea și pașii făcuți, prin trei adrese, dar din partea administratorului nimic. Există constituit un cont pentru închiderea depozitului cu… 0 lei!”, a declarat prefectul Florian Marin.

Prezent la dezbatere, primarul comunei Măldărești, Ion Bociog, a declarat că administratorul societății nu a prezentat niciun extras, niciun dovadă pentru a obține certificatul de urbanism. Edilul susține că se tergiversează rezolvarea problemei, cu gândul că poate groapa va ajunge să fie închisă de primărie sau de vreo firmă. Mai mult, deși există o acțiune judecătorească, s-a dat termen tocmai în septembrie. În plus, Primăria Măldărești trebuie să plătească și o taxă de timbru. „Judecătorul a dat ca termen de dezbatere a problemei luna septembrie. Eu nu cred, însă, că se va face ceva. Trebuie achitată taxă de timbru și una destul de mare, dacă am pretenția să curețe și groapa. Nu o voi plăti. O plătesc degeaba”, a mai declarat edilul Bociog.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a rugat instituțiile abilitate din domeniu, APM Vâlcea, reprezentată de către directorul Alin Voicescu, DSP, DSVSA Vâlcea și cei de la ABA Olt să facă măsurători în zonă privind sănătatea cetățenilor. Mai trebuie spus că există zvonuri care spun că administratorul gropii de gunoi de la Măldărești are de gând să intre și-n insolvență.