Se opresc din nou gazele în Râmnicu Vâlcea

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții societății care asigură furnizarea gazelor naturale la nivelul Râmnicului anunță că locuitorii unei străzi din municipiu vor avea restricționat accesul la acest serviciu. Măsura anunțată este valabilă chiar pentru astăzi, 8 mai, afectați fiind locuitorii de pe strada Florilor. Conform comunicatului de presă la care am făcut referire, furnizarea gazelor naturale în această zonă va fi sistată în intervalul orar 09.00 – 15.30.

*Notă: Nu ne asumăm răspunderea pentru veridicitatea informațiilor prezentate în rândurile de mai sus. Aceasta aparține exclusiv furnizorului de gaze naturale din Râmnicu Vâlcea, cel care a transmis comunicatul de presă la care am făcut referire. Precizarea este necesară ca urmare a faptului că, în urma publicării unor informații asemănătoare (care anunțau oprirea gazelor pe străzile Republicii și General Magheru), am fost contactați la redacție de locuitori ai acelor zone, care ne-au informat că gazele au funcționat fără probleme în tot intervalul de timp anunțat.