Se încearcă scoaterea de sub un mal de pământ a unui tânăr din Ionești

Update: ora 17.50: pompierii au scos capul tânărului și un braț, din pământul surpat.Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al ISU Vâlcea, Cătălin Popescu, victima nu prezintă semne vitale, dar decesul nu poate fi constatat decât de către medicii de pe Ambulanță.

Update: La fața locului a sosit și inspectorul șef al ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu. Din primele informații, se pare că este vorba despre un accident de muncă, deoarece tânărul era angajat al unei firme.

De aproximativ o oră, echipajele ISU Vâlcea acționează în localitatea Ionești, unde un tânăr de 21 de ani a fost prins sub un mal de pământ. Din datele furnizate de către purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Cătălin Popescu, în această dimineață, un tânăr de 21 de ani s-a apucat să sape o fântână în curtea unui localnic. Ajungând la adâncimea de 12 metri, tânărul a fost prins sub un mal de pământ, care s-a surpat.

„Se lucrează în continuare la fața locului, cu trei autospeciale, SMURD-ul, un utilaj de descarcerare. Într-o primă fază, s-a intervenit cu buldoexcavatorul primăriei, apoi cu cele trei utilaje ale pompierilor. Se introduc tuburi în pământ, dar e greu deoarece e o zonă nisipoasă. A trecut deja o oră”, a declarat, pentru ziarul nostru, reprezentantul pompierilor vâlceni, Cătălin Popescu.

Reprezentanții ISU Vâlcea sunt sceptici în ceea ce privește viața tânărului prins sub malul de pământ, mai ales că a trecut ceva timp de la incident.