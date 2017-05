Se asfaltează drumul care traversează pădurea din Șirineasa

Zilele acestea, drumarii lucrează de zor la asfaltarea drumului care traversează pădurea din comuna Șirineasa. Este vorba despre o porțiune a DJ 677, drum care are o lungime de 35,5 kilometri și tranzitează șase comune. Porțiunea la care se lucrează acum, în pofida faptului că vremea capricioasă se dovedește un dușman greu de răpus, are o lungime de 1,5 kilometri.

Despre importanța acestei lucrări, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a oferit câteva informații: „În urmă cu câteva săptămâni, am anunțat că vom începe lucrările de asfaltare în pădurea din Șirineasa. Ne ținem de cuvânt! Pe toată lungimea drumului am efectuat operațiuni de reparații și întreținere, iar în pădurea din Șirineasa asfaltăm 1,5 kilometri. Le mulțumesc tuturor colegilor care muncesc în aceste zile pentru reabilitarea acestui drum foarte circulat. Păstrăm ritmul, ne ținem de cuvânt și iată că, după opt ani, această porțiune este redată circulației în condiții optime pentru toți vâlcenii sau cetățenii care tranzitează județul nostru”.