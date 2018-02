Școala Waldorf, la ceas de bilanț după un prim semestru

Elevii Școlii Waldorf din Râmnicu Vâlcea au încheiat primul semestru cu brio, aducând zeci de premii.

La Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, unde au participat elevi din 19 județe, rezultatele unității de învățământ amintite au fost:

• Istorie: PREMIUL I – David Dumitrescu, clasa a VII-a;

• Geografie: premiul III: David Dumitrescu, clasa a VII-a și mențiune: Alexander Boldea, clasa a VI-a.

Concursul Național în cadrul parteneriatului „Salvați planeta albastră” a avut următoarele rezultate:

• premiul I: Miruna Ghiță, clasa a VII-a,

• premiul II: Dănuț Vasilescu, clasa a VII-a;

• premiul II: Andreea Oroșanu, clasa a VI-a;

• premiul III: Cristian Ciungan, clasa a VI-a.

La Concursul județean de limba engleză „Creativity at work”, elevul David Dumitrescu, din clasa a VII-a, a obținut premiul II.

Felicitări elevilor și profesorilor îndrumători!