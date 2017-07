Scandal mare cât Oltchim-ul!

Arătam ieri că cel mai important pețitor autohton al combinatului se arată sceptic în legătură cu datele transmise Bursei de Valori București de către echipa care gestionează insolvența Oltchim. Într-un material apărut în presa economică, Ștefan Vuza îi cam face praf pe Piperea, Bălan și Stănescu și reafirmă că, pentru preluarea Oltchim, SCR are asigurată o finanţare de până în 200 milioane euro, sumă care nu acoperă doar achiziţia activelor, ci şi capitalul de lucru, investiţiile în mediu şi active pentru perioada următoare. „Compania creată după preluarea activelor Oltchim de către Chimcomplex ar putea ajunge în şapte ani la afaceri de un miliard de euro, prin crearea unui jucător regional în industria chimică!”, și-a expus acesta planurile înainte de a trece la un atac violent: „EBITDA în industria chimică ajunge la 23%, dar noi avem în plan investiţii de 275 milioane euro la Oltchim. Vrem să creăm un lanţ de producţie. După licitaţia activelor funcţionale de la Oltchim, urmează o perioadă de stabilizare a companiei, cu investiţii de 18 milioane euro, apoi, după doi ani, vom începe acest program de investiţii de 275 milioane euro (…) Oltchim are probleme de mediu şi suntem în discuţii inclusiv cu autorităţile locale să vedem cum este interpretată legislaţia, pentru că dacă nu înţelegem toţi legea la fel, ne putem trezi cu investiţii de zeci de milioane de euro în plus. În plus, Oltchim declară un profit, dar eu ştiu că nu e chiar real. Şi nu au făcut niciun fel de investiţii. Au şi probleme sindicale, de corupţie, firme căpuşă, nu e un proiect uşor. De aceea nu au venit străini să îl cumpere”.

Piperea: „Dacă pică afacerea din cauza lui, îl dau în judecată!”

Replica echipei de administratori judiciari și speciali nu a întârziat. Gheorghe Piperea merge până la a spune că, dacă vânzarea pică din cauza acestor afirmații, îl dă în judecată urgent pe Vuza: „Domnul Vuza declară că toţi suntem corupţi, iar acest lucru este inacceptabil, pentru că este o calomnie la adresa tuturor celor care s-au implicat în acest proces şi pentru că este extrem de periculos din perspectiva reacţiei pe care s-ar putea s-o aibă cei de la UE. Din păcate, au fost o serie de situaţii în care cei de la UE au luat în considerare ce s-a scris în presă, nu cea ce le-am spus noi. Este adevărat că în Oltchim a fost corupţie, au fost foarte multe firme căpuşă, dar acestea nu mai există din secunda în care am ajuns acolo. Toate au fost eliminate. În Oltchim, nu există corupţie şi firme căpușă. De patru ani şi jumătate, de când suntem în procedura de insolvenţă, totul este transparent, totul este vizibil pentru creditori, pentru judecători, pentru Bursa de Valori, pentru presă, cu excepţia aspectelor pe care Comisia Europeană şi banca de investiţii nu ne lasă să le facem publice – şi este normal acest lucru, într-o anumită măsură. Domnul Vuza ne spune că sunt probleme cu sindicatele. Atât de «mari» sunt problemele cu sindicatele, încât au fost semnate toate listele cu salariaţi care ar trebui să treacă la cumpărătorul activelor. De asemenea, domnul Vuza mai afirmă că nu sunt investiţii la Oltchim. Vă dau doar câteva exemple: în primul rând, în ultimii trei ani de zile, la Oltchim au fost făcute investiţii de tip CAPEX – investiţii tehnologice şi de refacere a unor utilaje – de 7 milioane de euro, din surse de finanţare interne, care au făcut ca, acum, Oltchim să aibă o EBITDA – profitul înainte de taxare – de 3,5 milioane de euro. Această EBITDA a fost obţinută într-o lună. Aşadar, dacă înmulţim 3,5 milioane de euro cu 12, atunci vom vedea ce EBITDA are Oltchim pe an. În acelaşi timp, pe parcursul îndelungatei perioadă în care la conducerea Oltchim era Constantin Roibu, au fost făcute nişte nenorociri în privinţa condiţiilor de mediu, nu doar sub aspectul poluării, ci şi în privinţa neluării unor măsuri la timp de decontaminare, încât noi, acum, plătim circa 12 milioane de euro pentru conformare şi 100.000 de euro lunar, cu titlu de amendă. Iar această poluare nu este făcută de noi, ci decontaminăm ceea ce a contaminat Roibu până acum cinci ani. O altă declaraţie stupidă a domnului Vuza este aceea că profitul Oltchim nu este real. Această companie este listată la Bursă. Ca să declarăm profit, trebuie să anunţăm Fiscul şi Bursa de Valori. Odată ce anunţăm Fiscul că avem profit, facem şi plata impozitului pe profit. Săptămâna trecută s-a plătit, prin bancă, 6,25 de milioane de lei cu titlu de impozit pe profit. Cum poţi să spui că acesta este profit nereal, în aceste condiţii? Dacă, din cauza declaraţiilor făcute de Ştefan Vuza în ultima săptămână, se va ajunge ca procesul de vânzare pe active separate să pice, atunci va fi deschisă o acţiune în răspundere civilă delictuală, înaintată de Oltchim sub semnătura mea, pentru că este vorba despre 2000 de salariaţi şi de alte câteva mii de persoane care depind de existenţa acestei afaceri”. Nici administratorul special nu s-a uitat în altă parte după vorbele lui Vuza. „Cred că domnul Vuza nu cunoaşte compania pentru care a depus ofertă de cumpărare. Nu numai că Oltchim are un profit real pentru care se plătesc trimestrial taxe şi impozite, dar compania a realizat, din surse proprii, chiar de curând, investiţii de 11 milioane de euro pentru a pune la punct două electrolize cu membrane”, a declarat Bogdan Stănescu. „Insolvenţa nu permite căpuşe şi corupţie decât dacă toţi cei implicaţi, respectiv,â judecătorul, creditorii, administratorii sunt corupţi. Dacă aceasta este insinuarea domnului Vuza cred că este foarte grav şi extrem de uşor de demontat.(…) Afirmaţiile complet false făcute de reprezentantul Chimcomplex sunt de natură să încalce principiile şi reglementările naţionale şi europene în materie de concurenţă/concurenţă neloială”, a mai spus Stănescu.

Vâncea îi temperează pe entuziaști: „N-a venit PCC la vânzare? Păi, nici n-a plecat vreodată de la combinat”

La finele săptămânii trecute, administratorul special de la Oltchim le-a prezentat membrilor de sindicat companiile interesate să cumpere combinatul chimic, fără să dezvăluie ofertele financiare, care sunt confidenţiale. Bogdan Stănescu, administrator special al Oltchim, a adăugat și că, până în luna septembrie, vom afla câştigătorul sau câştigătorii licitaţiei, după ce consultanţii în procesul de vânzare vor realiza un raport de analiză a ofertelor şi după ce Comisia Europeană se va pronunţa asupra respectării principiului discontinuităţii. „La întâlnirea de vineri au luat parte toate sindicatele și ne-au fost prezentate ofertele concrete depuse. Numele acelea le știam, nu ne erau chiar necunoscute! Faptul că nu a venit PCC, nu e o mare surpriză, ei sunt cu antijocul! Altul e interesul lor, ei vor doar poliolii lor…În fond, ei sunt deja pe platformă, nu? Ce s-o mai ascundem”, a declarat pe această temă Ionel Vâncea.