Șase medalii pentru vâlcenii participanți la Campionatul de Para-Karate din Londra

International Elite Open London Para-Karate 2018 a ajuns la final. Potrivit datelor furnizate de către președintele Asociației Down Vâlcea, Alexandru Florin Mărăcine, pentru România și pentru Vâlcea, sportivii speciali au câștigat două medalii de aur (Diana Gheran-Popescu și Radu Stanciu), două medalii de argint (Elena Vlad și Alin Ionescu) și două medalii de bronz (Alexia Iancu și Florian Fumur).

„Medaliile obținute de către sportivii speciali de la CS Chimia Râmnicu Vâlcea (Asociația Down Vâlcea) ne-au plasat pe un onorant loc 13 din 39 de cluburi participante! Mulțumim Sensei Paul Dinu, Andreea Bîlă și Maria Roxana. Mulțumim din suflet celor care au făcut posibilă deplasarea (Marius Deaconescu, Iulia Hodoroagă, Andrei Mihai)! Trei sportivi cu Sindromul Down (Elena Vlad, Radu Stanciu și Alin Ionescu) din cadrul Asociația Down Vâlcea, antrenați de către Sensei Paul Dinu și Andreea Bîlă, vor participa, în premieră pentru România, la Campionatul Mondial de Karate ce se va desfășura la Madrid între 6-11 noiembrie! Felicitări sportivilor noștri speciali și mult succes în viitor! Oss!”, a declarat Alexandru Florin Mărăcine, președintele Asociației Down Vâlcea.