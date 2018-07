Sărbătoarea a trecut, DN 64 în Băile Olănești rămâne același

• chiar și-n zi de mare sărbătoare, prefectul Florian Marin a amintit de marea problemă a stațiunii: DN 64, tot nereparat

491 de ani de la atestarea documentară a orașului Băile Olănești au fost marcați, timp de patru zile, în localitatea păstorită de edilul Sorin Vasilache. Duminică, petrecerea s-a încheiat cu un foc de artificii. De-a lungul celor patru zile, localnicii, alături de turiști au sărbătorit cu voie bună Ziua orașului Băile Olănești.

La deschiderea acțiunii, după slujba religioasă, au ținut alocuțiuni primarul Sorin Vasilache, reprezentanții Prefecturii și ai Consiliului Județean Vâlcea. Prefectul Florian Marin, aflat pentru a treia oară la manifestare, a declarată că, venind către Băile Olănești, a avut inima strânsă când a pășit pe drumul afectat de calamități, cel de la intrarea în oraș: „Numai eu știu câte demersuri s-au făcut, și de noi, și de ceilalți reprezentanți ai autorităților județene, câte adrese au fost trimise pentru repararea drumului. E o îngrijorare pentru toată lumea. Sper ca-n perioada următoare să se facă ceva în acest sens”.

Drumul cu probleme (DN 64) are o importanță majoră dat fiind faptul că Băile Olănești are-n componență opt sate și dispune de peisaje pitorești, lăcașe de cult, amintind aici Schitul Iezer, Schitul Pahomie, Schitul Bradu, Bisericuța lui Horea etc.