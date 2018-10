Sărbătoare la Scundu: Vinul Rozaliu, la putere!

Azi, la Scundu, are loc cea de-a XII-a ediţie a Zilei comunei, sub deja tradiționalul genericul „Degustarea vinului rozaliu de Scundu”: „Festivitatea de deschidere a evenimentului se desfăşoară cu începere de la ora 12.00, la stadionul comunal din localitatea Scundu, sub acordurile fanfarei judeţene „Constantin Brâncoveanu”. Dimineaţa vor avea loc diverse competiţii sportive pentru copii, iar celor mai buni li se vor acorda premii şi diplome. În zi de sărbătoare, vor fi premiate cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie, un model pentru tinerii din ziua de astăzi. Programul manifestărilor artistice este diversificat şi dens, aşteptându-se un mare număr de participanţi din localitate, dar şi din comunele învecinate. Printre invitaţii din acest an: Georgiana Blejan, Sanda Argint, Cristian Bănăţeanu, Sebastian Tudora, Lucian Brănescu, acompaniaţi de formaţia „ Galaţi” din Orleşti şi formaţia „De la A la Z”. Pe scena amenajată la baza sportivă din localitate va susţine un program artistic Ane Mary şi grupul şcolar din localitate, „Glasul Satului”. Manifestările se vor încheia cu un foc de artificii. Este încă o dovadă că Primăria Scundu sprijină manifestările culturale, religioase şi sociale ale comunităţii şi alocă în fiecare an resursele financiare pentru bunul mers al activităţilor” ne-a transmis edilul-șef, social-democratul Dumitru Blejan.