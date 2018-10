Sâmbătă, la Fedeleşoiu, Minerul Costeşti a relansat Superliga chiar pe terenul Dăeştiului!

• muntenii au câştigat mult mai clar decât o arată scorul derby-ului cu Viitorul

Victorie imensă a costeştenilor în cel mai aşteptat meci al finalului de săptămână în fotbalul vâlcean. După primul fluier al craioveanului Sebastian Colţescu, ortacii n-a pierdut vremea şi au marcat încă dinainte de minutul zece, din penalty, prin Vladu, dictând astfel aproape imediat ritmul şi direcţia restului întâlnirii. O dominare cruntă a urmat şi numai în două-trei momente Dăeştiul a ameninţat poarta tânărului Vlădoi, pe durata celor 90 de minute.

Pentru cei aproape 200 de spectatori de la Fedeleşoiu, partida a fost un derby adevărat: tensiune, determinare, ocazii, spectacol şi chiar un cartonaş roşu luat de Bucei în startul celei de-a doua reprize, episod care a cântărit aproape decisiv în mentalul liderului neînvins al Superligii. De ceea ce mai rămăsese ca încredere în rândul Dăeştiului, s-a ocupat mijlocaşul Claudiu Traşcă a cărui incursiune solitară cu mingea la picior de la mijlocul terenului s-a terminat cu o capodoperă de gol.

„Felicitări băieţilor pentru victorie şi pentru faptul că au readus Costeştiul în lupta pentru primul loc. Orice alt rezultat, egal sau înfrângere ar fi menţinut o distanţă prea mare faţă de Dăeşti. Aşa, din nou, la doar două puncte… Este, totuşi, un scor mincinos şi care, peste ani, nu va spune adevărata poveste a acestui meci. Minerul Costeşti a dominat ca nimeni altcineva liderul neînvins al Superligii chiar la el acasă şi trebuia să învingem cu o diferenţă mult mai mare pentru că, în teren, am fost stăpâni absoluţi! Da? Am avut cel puţin alte 5-6 ocazii uluitoare pe care numai noi puteam să le irosim cum o tot facem de la începutul acestui campionat. Dacă am fi marcat jumătate din ce ocazii am avut, azi eram noi pe primul loc cu un golaveraj mult mai generos. Am dominat Dăeştiul trei reprize jumătate din cele patru pe care le-am jucat în acest campionat! Această victorie este pentru întreaga comunitate, întreaga localitate Costeşti şi pentru fiecare dintre locuitorii ei şi chiar dacă nu am urcat pe primul loc, azi, costeştenii au de ce să se mândrească: echipa lor este cea mai bună din Superligă!”, a fost concluzia edilului Toma Peştereanu.