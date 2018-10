Sâmbătă, în Superligă Costeștiul și Dăeștiul se ciocnesc în derby-ul campionatului regulat

La cinci pași în spatele liderului impecabil, Viitorul Dăești, ortacii costeșteni merg, la finele acestei săptămâni, să încerce o victorie care să-i apropie, din nou, de vârful ierarhiei Superligii. Etapa trecută, minerii s-au chinuit destul de mult pentru cele trei puncte din confruntarea cu jandarmii de la AS. Rm. Vâlcea iar edilul Peștereanu are explicația: „Cu jandarmii am ratat mult dar am creat, am pasat, am fost tot timpul pozitivi și orientați către poarta adversă. E normal ca gândul să-ți stea la meciul direct cu rivala care a adunat toate punctele până acum. Ne așteaptă cel mai greu meci posibil dar așa cum în tur i-am dominat copios cel puțin 60 din cele 90 de minute, de data asta sper să și concretizăm.”