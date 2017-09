Sâmbătă, evenimentul sportiv al finalului de săptămână în fotbalul vâlcean: Finul Peştereanu şi-a învins, în sfârşit, naşul Pearcu!

• la al nouălea meci direct din postura de edili, tânărul pesedist a reuşit să spargă tradiţia şi a câştigat, chiar la Tomşani, după un meci soldat şi cu două eliminări

Nu se aştepta nimeni să fie un meci de vară, dar «ciocnirea» dintre Unirea Tomşani şi Minerul Costeşti s-a lăsat cu două eliminări şi destul de mult zgomot pentru cea dintâi victorie a lui Toma Peştereanu (foto, dreapta) în faţa lui Dumitru Pearcu (foto, stânga)!

În ciuda faptului că aştepta de mulţi ani acest moment, „finul” spune că preţul a fost unul cam mare pentru izbânda cu 2-1 adusă de golurile nou-veniţilor Totâlcă şi Vlădoi: „Mă bucur pentru rezultat, evident! După opt înfrângeri în atâţia ani în faţa Tomşaniului, cum să nu te bucuri?! Partea proastă e că această rivalitate a ajuns cam departe, totuşi. Eu, unul, am simţit că s-a cam sărit calul pentru acest nivel şi că se merge într-o direcţie cam paralelă cu sportul. Adică dacă adversarul are deja 2-0 la tine acasă după 20 de minute, e clară diferenţa de valoare din teren, ce rost are să te tot agăţi de una sau alta…?! Două eliminări şi atât tam-tam pentru un meci de fotbal în Superligă e cam mult! Mă rog, atât înţeleg unii din fenomen, ce să mai faci…”.