Sâmbătă, 25 noiembrie, Teatrul Anton Pann vă invită la două spectacole: „Toate lucrurile minunate” și „Punguța cu doi bani”

Dacă ar fi să vă întrebați care sunt lucrurile minunate care vi s-au întâmplat până acum în viață ați ști oare să răspundeți? Sunt atât de multe încât dacă ați face o listă cu siguranță nu ați ști care ar fi ordinea.

În „Toate lucrurile minunate” probabil cel mai amuzant spectacol despre depresie, care va avea loc în această sâmbătă de 25 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului Anton Pann, veți găsi atât de multe motive pentru a trăi și nu pentru a muri. Iar aceste motive sunt așa de simple ca cel de a mânca o înghețată, de a purta chiloții peste pantaloni, de a face pipi în mare, de a vorbi toată noaptea și lista ar putea continua la nesfârșit.

În spectacolul „Toate lucrurile minunate” veți trăi emoția pe care o are de fiecare dată actorul atunci când urcă pe scenă. Da, ti se oferă această posibilitatea ca pentru câteva clipe, tu ,spectatorule, să fii actor. Un „one man show” bine construit de către Adrian Roman și Tavi Costin. Un spectacol în care se vorbește despre iubire, despre depresie și despre cât de lung este drumul până la cei pe care îi iubim. Un spectacol plin de bucurie, minunat, trist, dar teribil de amuzant, așa cum îl descria Time Out Londra. Avem convingerea că acest „One man show”, în care protagonist este actorul Tavi Costin, se va bucura și acum de aprecierea publicului, așa cum s-a bucurat încă de la avanpremieră. Din câte s-a văzut acest gen de spectacol place.

„Toate lucrurile minunate” prezent pe scena Festivalul Internațional de Teatru de la Turda, eveniment care a avut loc în luna septembrie, a fost foarte bine primit. Interacțiunea permanentă cu publicul, publicul așa cum aminteam, făcând parte din spectacol, menține atenția trează. Ideea pusă în scenă de Adrian Roman este excelentă. De aceea vă invităm ca în această sâmbătă să treceți în programul dumneavoastră și spectacolul care va avea loc la Teatrul Anton Pann, în Sala Studio, de la ora 19.00.

Și tot sâmbătă, dar de la ora 11.30, în Sala Mare a Teatrului Anton Pann cei mici sunt așteptați ca împreună cu cocoșul din poveste să strige „Cucurigu boieri mari, dați punguța cu doi bani”. Este vorba de frumoasa poveste a lui Ion Creangă- „Punguța cu doi bani” spectacol pus în scenă de Ionuț Brancu, foarte frumos construit cu actorii păpușari ai Teatrului Anton Pann. Spectacolul are umor, savoare, haz, culoare, ingrediente de care se pot amuza atât cei mici cat si cei mari.

Mânuitori marionete: Viorica Stamate, Felicia Ștefan, Mioara Dospina, Marinela Tătaru, Cristian Bulagea. Regia tehnică: Dorel Perpelea.