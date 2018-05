Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, la ediția a VIII-a Râmnicu Vâlcea – Capitală a literelor și artelor (1)

În perioada 10-16 mai, sub înaltul patronaj al Prefecturii Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea se vor desfășura două manifestări culturale de înaltă ținută: Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” (ediția a VIII-a) și Festivalul Cărții la Râmnic (ediția a V-a). Manifestările se desfășoară în Anul Centenar al Marii Uniri, ca prefață la Ziua Râmnicului (20 Mai 2018 – 630 de ani de atestare documentară). Organizatori sunt Fundația Culturală „Curierul de Vâlcea” și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu.

Invitați de onoare (circa 40): academicieni, profesori universitari, scriitori, editori, artiști plastici, muzicieni, reputați oameni de cultură din România (din orașele: București, Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare, Timișoara, Târgu Mureș, Iași, Brașov, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Tulcea, Reșița, Târgu Secuiesc, Slatina, Pitești, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Târgoviște, din municipiul gazdă Rm. Vâlcea și din alte localități ale județului Vâlcea).

Invitați de peste hotare: Ucraina – Nordul Bucovinei, Republica Moldova – Basarabia, din Turcia, Italia, Germania, Spania, Franța și Canada.

În acest număr al cotidianului nostru, vă prezentăm programul manifestărilor ce se vor derula în această săptămână, în perioada 10 – 13 mai. În ediția de mâine, veți descoperi programul evenimentelor ce se vor derula în prima jumătate a săptămânii viitoare, în perioada 14 – 16 mai.

Joi, 10 mai 2018

• 16.00 – 19.30 – Grand Hotel Sofianu – Sala Mare, etaj I

• 16.00 – 16.30 – Deschiderea festivă a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a VIII-a, în prezența reprezentanților oficiali ai Municipiului Râmnicu Vâlcea și Județului Vâlcea; invitaților din țară și de peste hotare

Cuvânt de Înțelepciune rostit de ÎPS Dr. VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului.

Cuvinte de salut: Prefectul județului, Președintele Consiliului Județean, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea Spectacol festiv „Râmnicul nostru – oraș voievodal”

• 16.30 – 17.30 – Spectacol festiv – Cu binecuvântarea ÎPS Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului: Concert susținut de Corala Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” și Formația instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijate de Arhid. Prof. Dr. Codruț Dumitru Scurtu, cu participarea Sopranei Monica Valentina Scurtu.

• 17.30 – 18.45 – Lansare „RÂMNIC – 630” și GALA PREMIILOR „RUGĂ” de Florian Saioc, recită actorul Sandu Ariston Cupcea, din Chișinău (5 min.)

Lansarea antologiei jubiliare „Râmnic – 630. Apare sub coordonarea scriitorului Ioan Barbu. Antologia va fi prezentată de scriitorii Passionaria Stoicescu, Ion Andreiță, Nicolae Dan Fruntelată și Prof. univ. Nicolae Sava, pictorul care a realizat ilustrația volumului

Gala Premiilor Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” și Festivalului Cărții la Râmnic. Marele Premiu pentru Cultură „Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea”. Alte premii: Premiul „Râmnic – 630” pentru Cartea Anului; Premiul „Clio – Marea Unire – un secol de Istorie (1918 – 2018)”; Premiul „Alex Bucur – carte pentru copii și tineret”; Premiul Gib I. Mihăescu „OPERA OMNIA”; Premiul Dragoș Vrânceanu „OPERA OMNIA”; Premiul „Constantin Iliescu” OPERA OMNIA.

Decernarea Trofeului „CERURILE OLTULUI” pentru; Poezie, Proză scurtă, Roman, Teatru, Publicistică și eseu contemporan, Critică și istorie literară, Revistă literară, Artă plastică, Muzică, Editură.

Decernarea Premiului Special al revistelor „Rotonda valahă” și „Cervantes”.

Premiile vor fi înmânate de Acad. Mihai Cimpoi, Președinte de onoare al Salonului Național de Literatură și Artă, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, un delegat din conducerea Firmei TEMCO din Cluj-Napoca, directorul Bibliotecii Naționale a României, Inspector General al Inspectoratului Școlar Județean și Directorul Direcției de cultură Vâlcea.

• 18.45 – 19.30 – Cu cantautorul Traian Chiricuță despre „Femeile la care ținem încă…”

• 19.30 – 21.30 – Restaurant Grand Hotel Sofianu: Dineu în onoarea oaspeților din țară și de peste hotare

Vineri, 11 mai 2018

• 9.30 – 10.00: Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”

Deschiderea Festivalului Cărții la Râmnic, ediția a V-a, sub deviza „CARTEA E VIAȚA – RÂMNIC 630”. Editurile invitate cu standuri: Praxis – Arhiepiscopia Râmnicului, Betta București, Zodia Fecioarei Pitești, Rovine București, Inspirescu Satu Mare, Ștef Drobeta-Turnu Severin, Singur Târgoviște, Pietrele Doamnei (Domnești – Argeș), Tipo Moldova Iași, Rawes Coms București, Arefeana București, Scrisul Românesc Craiova, Academica Brâncuși Târgu Jiu, Floare Albastră București și Antim Ivireanul Râmnicu Vâlcea.

Cuvânt de salut: Acad. Vasile Tărâțeanu (Ucraina) – Președinte de onoare al Festivalului Cărții la Râmnic.

• 10.00 – 11.00: „EROII MEMORIEI NOASTRE”

Prezentarea cărții în curs de apariție „Cimitire românești în Franța”. (Peste 3.000 de ostași români din Primul Război Mondial își dorm somnul de veci în pământul Franței).

Prezintă autorul: scriitorul francez Jean-Yves Conrad – decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” al României, Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Recent, la Salonul Cărții de la Paris, a primit din partea Institutului Cultural Român Premiul de Excelenţă în arte şi cultură, distincţie onorifică de recunoaştere a transmiterii internaţionale a valorilor culturale româneşti şi a francofoniei.

• 11.00 – 12.15 – Evocare: „Eroul vâlcean Lt. Alexandru Costeanu”. Prezintă scriitorul Alex Cetățeanu (Canada), nepotul eroului legendar, cu nume de stradă în Râmnicu Vâlcea).

Lectură în public: „Atacul dela cota 461 Muncelu”, fragment din volumul apărut în 1936 „Amintiri din război” de Dumitru C. Măldărescu. Citește fiul autorului, Ion Măldărescu.

„Monumentele veșniciei” de Ioan Barbu, în lectura autorului.

10.00 – 12.00 – Palatul copiilor din Râmnicu Vâlcea

• „Copii, citiți-mă!”

Passionaria Stoicescu, zâna poeziei cu pana înaripată, în dialog cu… păsărele măiastre ale Palatului din Parcul Mircea Voievod, despre „Cartea înaripată”.

• 15.00 – Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”

1.Concert extraordinar: De la Beethoven la Paul Constantinescu. La pian: CARMEN DANIELA (Germania)

2.Intermézzo: 30 de minute cu Geo Cărbunescu. Prezentarea recentului său album de romanțe „Eminescu”. Cântă acompaniat de pianista și compozitoarea Carmen Daniela.

• 17.00 – 19.30 – Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”

Reviste în Agora: „Martyria” a Arhiepiscopiei Râmnicului, „Vatra veche” Târgu Mureș, „Poesis” Satu Mare, „Curtea de la Argeș”, „Mantaua lui Gogol” București, „Bucureștiul literar și artistic”, „Arena literară” București, „Cervantes” Satu Mare, „Seniorii” Râmnicu Vâlcea, „Scrisul Românesc” Craiova, „Cafeneaua literară” Pitești, „Noul Literator” Craiova, „Arca lui Noe” Drobeta – Tr. Severin, „Rapsodia”, „Euphorion” și „Cenaclul de la Păltiniș” (toate trei din Sibiu), „Cultura vâlceană”, „Rotonda valahă” Râmnicu Vâlcea.

Colectivul de redacție „Rotonda valahă” – prezintă revista cu nr. 9 (aprilie – iunie 2018), care apare sub genericul „Un secol de Literatură Română”. Moderatori: Acad. Gheorghe Păun și Florentin Popescu.

Sâmbătă, 12 mai 2018

ZIUA ARTELOR. Are loc sub genericul „Simbolurile care unesc Râmnicul prin cuvânt și culoare”

Invitați de onoare: Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Gh. Dican, vicepreședinte al UAP, Luiza Barcan, critic de artă, Tina Popa, Angela Tomaselli Marin Răducu, Dan Cioca, Tudor Meiloiu, maeștri ai picturii românești.

• 10.00 – 12.00: Galeria Cozia – Pasaj 1

Vernisajul expoziției „Icoane românești”. Expun: Nicolae, Irina și Bogdan Sava, precum și Eduard Stoenică, între cei mai importanți pictori iconari ai zilelor noastre. Moment muzical în organizarea asociațiilor culturale Irina Șațchi și Piano Forte.

• 12.30 – 14.00: Muzeul de Artă „Casa Simian” – curtea interioară

Vernisajul expoziției de pictură „Copacul copilăriei”. Lucrări ale elevilor implicați în proiectul educațional „Micii pictori mari” inițiat și desfășurat de pictorul Gh. Dican, președintele Filialei Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

• 16.00 – 17.30 – „Artă vizuală la Clinica Sofianu”

Vernisajul expozițiilor „Sculpturi” de Radu Adrian și „Lucrări în sticlă” de Eugenia Enescu. Curator – Nicolae Sofianu. (Clinica Sofianu se află pe Bdul Dem Rădulescu, la nr. 142, în cartierul Ostroveni, municipiul Râmnicu Vâlcea).

• 18.00 – 19.00

Vizită la Galeria de Artă ARTEX din Râmnicu Vâlcea

Pe simeze – lucrări ale pictorului-actor Ștefan Sileanu.

• 19.00 – 20.00 – Muzică și poezie – „Răsfoiesc un foc din scoarță-n scoarță”, cu mult îndrăgitul cantautor Traian Chiricuță.

Duminică, 13 mai 2018

• 9.30 – 10.30 – Depunerea unei coroane de flori la Monumentul George Țărnea – 15 ani de la trecerea poetului în eternitate.

Evocarea memoriei Poetului iubirii: Ioan Barbu, Aureliu Goci și Nicolae Dan Fruntelată. Moment liric: Mihaela Aionesei (Târgu Secuiesc).

• 11.30 – 14.00 – Întâlnire cu istoria Râmnicului: Vizită la Mănăstirea Cozia, ctitoria Marelui Voievod Mircea și la Muzeul Mănăstirii Cozia. „600 de ani de la moartea celui mai viteaz şi mai ager dintre principii creştini – Mircea cel Bătrân. Orașul domniei mele, numit Râmnic – scaun episcopal și capitală a tipografilor – 630 de ani de atestare documentară”. Prezintă Pr. Prof. Dr. Ștefan Zară, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

• 15.30 – 20.00 – Excursie în Municipiul Drăgășani: Vizitarea Muzeului viei și vinului din localitate. Degustarea unor soiuri de vinuri din Podgoria Drăgășani (în două crame din zonă).