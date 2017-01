Sala de sport de la Dăești funcționează

Așa cum am mai informat, lucrările la noua sală de sport de la Şcoala gimnazială cu clasele I – VIII din comuna Dăeşti s-au derulat repede și au fost gata înaintea sărbătorilor de iarnă, așa cum și-a dorit primarul George Popolan.

„Constructorul a lucrat bine şi repede. Deşi avea data de 10 ianuarie 2017 ca termen de execuţie a lucrării, a finalizat această investiţie la jumătatea lunii decembrie. De acest obiectiv vor dispune aproximativ 280 de copii care învaţă la şcoala respectivă, inclusiv cei din clasele pregătitoare. Singurul regret este că nu am avut o suprafaţă de teren mai mare pentru a o pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii, cea care a finanţat lucrarea. Sala este de dimensiuni mai mici. Nu are tribune, dar dispune de vestiare moderne, grupuri sanitare, câteva încăperi pentru diferite discipline sportive individuale, dar şi de o suprafaţă de joc mai mare, pentru sporturile de echipă. Oricum, considerăm că e foarte bună şi utilă această nouă sală de sport”, a declarat primarul Popolan.