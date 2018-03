S-a întâmplat în Vâlcea: Un polițist a refuzat mita oferită de o persoană pentru restituirea permisului de conducere

• suma oferită agentului rutier se ridică la valoarea unui salariu mediu net din țara noastră!

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Biroului de informare al Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Ministerul Afacerilor Interne anunță că vineri, 16 martie, ofițeri de poliție judiciară, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 39 ani în timp ce oferea suma de 500 lire sterline unui agent de poliție, pentru a soluționa favorabil un dosar penal în care acesta este cercetat.

„În fapt, la data de 02.03.2018, suspectul i-a oferit agentului de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea suma de 700 lire sterline pentru a-l sprijini să-și recupereze permisul de conducere reținut în urma săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Polițistul a refuzat categoric oferta acestuia și a formulat denunț la D.G.A. – S.J.A. Vâlcea. În continuare, polițiștii au desfășurat activități procedurale pentru administrarea probatoriului, în conformitate cu ordonanțele de delegare emise de procurer”, se arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.

Cum s-a încheiat povestea?

Mergând pe firul acțiunii, data de 16 martie, suspectul a fost prins în flagrant în timp ce îi oferea agentului de poliție suma de 500 lire sterline cu scopul menționat anterior.

„În urma constatării faptei, bărbatul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru cercetări, iar în baza probelor administrate, procurorul de caz a dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 ore pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, urmând ca ulterior să fie prezentat Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile. Ofițerii D.G.A. – S.J.A. Vâlcea au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Operațiuni Speciale – Brigada Operațiuni Speciale Pitești”, se arată în finalul materialului de presă.