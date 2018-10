Nu am luat și nu voi lua niciodată în derâdere un scrutin! Nu am făcut și nu voi face niciodată blaturi, nici în politică și nici în viața reală! Îmi pare extrem de rău să văd că atâți semeni de-ai mei s-au lăsat pradă manipulărilor și intoxicărilor care au circulat și au inundat Internetul. Nu este prima și sunt sigur că nici ultima dată când lumea va pleca urechea la astfel de aberații și fumigene care se lansează în contexturi de acest gen. Simt că a fost o șansă imensă ratată pentru noi, ca popor, să ne reafirmăm identitatea națională… Este o durere mare pe care nu am de gând s-o ascund acum sau pe viitor! Nici nu mă pot bucura de această prezență la vot, pentru că rămâne o înfrângere amară, amară cât se poate de rău!

Dumitru Blejan, primar Scundu.