Precipitaţiile abundente au făcut prăpăd în judeţul Vâlcea. Din informaţiile mele, avem peste 30 de localităţi afectate unde se înregistrează pagube însemnate, de la poduri, podeţe sau drumuri distruse, până la inundarea unor gospodării sau distrugerea culturilor agricole. Ţinând cont că bugetele locale sunt oricum mici, consider că este de datoria Guvernului să aloce de urgenţă banii pentru obiectivele de instrastructură distruse. I-am solicitat acest lucru direct doamnei Prim-Ministru, împreună cu o situaţia a solicitărilor de acest gen din ultimii 10 ani şi rezoluţiile acestora. Astfel, vom vedea foarte clar, câţi bani a alocat Guvernul României în ultimii 10 ani judeţului Vâlcea în raport cu solicitările transmise. De asemenea, recomand autorităţilor judeţene să găsească surse de finanţare pentru a iniţia un proiect pilot judeţean de prevenire a fenomenului alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, în special în zonele unde an de an avem probleme. Mai bine să tratăm cauza, de la rădăcină, decât să cheltuim an de an fonduri însemnate pentru remedierea efectelor calamităţilor naturale

• Cristian Buican, președinte PNL Vâlcea