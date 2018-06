Am depus la MDRAP o interpelare prin care am solicitat o mai mare transparenţă privind programele de finanțare, în condiţiile în care toate localităţile au proiecte pe PNDL. Există neconcordanţe între datele publice, există o totală lipsă de transparenţă privind situaţia la zi a proiectelor şi o lipsă de informaţii privind motivele pentru care, la un an de zile de la aprobarea obiectivelor de investiţii, nu sunt semnate toate contractele de finanţare.

Cristian BUICAN, deputat PNL Vâlcea