Este clar că orașul nostru are nevoie de un nou cimitir, fapt pentru care am preluat ideea de la fosta conducere a primăriei. Am achiziționat un teren, cu o sumă consistentă, de câteva sute de mii de euro, în zona Râureni, pe lângă fostul târg. Din păcate, legislația s-a modificat între timp, astfel încât distanța față de prima locuință trebuie să fie de 100 metri, nu de 50 metri, cum era până acum.

Mircia GUTĂU, primar Râmnicu Vâlcea