Nu am simţit când m-au supravegheat cei de la SRI şapte luni, când m-au interceptat în toate felurile n-am simţit. Eu nu am fost nominalizată când s-a constituit primul Guvern Ponta. Vă aduceţi aminte că au fost la Educaţie mai multe încercări şi eu am ajuns după vreo patru-cinci luni

Ecaterina Andronescu, senator PSD