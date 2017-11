România are, anul acesta, o creștere economică însemnată. Dar abia acum începem să însămânțăm bine. De la anul va începe construcția de autostrăzi, spitale, adică de lucruri care aduc plusvaloare. Iar dacă nici atunci nu vom avea creștere sustenabilă… Am ajuns să fim acuzați că avem deficitul sub 3%.

Mihai Tudose, premierul României