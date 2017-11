Am purtat o discuţie cu domnul preşedinte Constantin Rădulescu şi mi-a transmis că va mai exista încă o rectificare pentru echilibrarea bugetelor la primării care va fi la sfârşitul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie. Eu am încredere în cuvântul preşedintelui Constantin Rădulescu. În caz contrar, Guvernul acesta ar fi primul după 12 ani, câţi am eu de primărie, care nu va rectifica bugetul la sfârşitul anului pentru administrațiile locale şi va fi dezastru! Avem datorii la furnizori, dacă nu vom fi ajutaţi, intrăm cu datorii în 2018.

Toma Peștereanu, primar Costești