După evoluția de azi, probabil o să mai joc când o zbura porcul, vorba vine, așa că nu vreau să vorbesc acum despre echipa națională, nu are sens după evoluția de azi. Nu pot spune neapărat că am avut emoții, dar mi-a fost foarte greu. Nu este o scuză, dar nu m-am descurcat așa cum mă așteptam. Oricum nu eram văzut nici anul trecut, nici anul ăsta, ca o prima alegere pentru niciunul dintre antrenori, dar și anul trecut am muncit și am jucat mai multe meciuri față de toți portarii. Anul ăsta, la fel, situația pe care toți o anticipau anul trecut s-a întâmplat din cauza accidentării și știam ca-mi va fi greu, dar nu așa de greu.

Laurențiu Brănescu, portar FC Dinamo București.