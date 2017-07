Vreau să îi mulțumesc din suflet domnului primar de la Roșiile pentru această inițiativă de a mă declara cetățean de onoare. Am emoții mari, vă spun sincer. Le mulțumesc celor care m-au adus aici, am avut prilejul să mă întâlnesc cu oameni dragi în locurile unde am copilărit. Acest titlu de cetățean de onoare înseamnă mult pentru mine, sincer vă spun. Îi mulțumesc, de asemenea, bunului Dumnezeu că m-a înzestrat cu harul pe care-l am. Eu pot să le aduc veselie în suflet oamenilor și este un lucru mare

Maria Ciobanu, interpretă de muzică populară