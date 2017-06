Am avut un an 2016 care cred că nu se va mai repeta şi mi-aş dori să se repete, dar nu cred. Am văzut câţiva paşi pe care primăria Călimăneşti i-a făcut în direcţia aceasta, prin faptul că a separat centrele de la Seaca, dându-le personalitate fiecăruia, probabil în ideea că vom găsi investitori pentru fiecare în parte. Erau numeroşi investitori care îşi doreau să vină, cel puţin la modul declarativ, însă ulterior lucrurile s-au schimbat şi se vede în ce situaţie am ajuns cu el. Nu dăm un cec în alb pentru Seaca, sper că noua conducere să se implice mai mult şi să găsească investitori astfel încât lucrurile să funcţioneze mai bine anul acesta.

Samoil Vâlcu, consilier județean PNL