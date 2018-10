Romulus Bulacu, nemulțumit de răspunsurile Olguței Vasilescu cu privire la migrația forței de muncă

Prin intermediul unui comunicat de presă, senatorul PNL Vâlcea Romulus Bulacu își exprimă dezaprobarea cu privire la răspunsurile pe care le-a primit în urma unei interpelări ce a fost adresată, mai întâi, primului-ministru Viorica Dăncilă, iar apoi Ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Obiectul interpelării senatorului vâlcean viza problema tot mai acută a migrației forței de muncă. În rândurile de mai jos, redăm comunicatul de presă transmis de senatorul Romulus Bulacu:

„În luna mai a acestui an, am adresat o interpelare doamnei prim ministru Viorica Vasilica Dăncilă, cu privire la migrația forței de muncă. După expunerea situației, am rugat-o să-mi comunice dacă actualul cabinet are o strategie care să rezolve această problemă majoră pentru mediul de afaceri și economia românească. Răspunsul pe care l-am primit săptămâna trecută mă determină să afirm că fie doamna Dăncilă nu a înțeles subiectul interpelării, fie guvernul nu a priceput gravitatea acestui fenomen, pe care îl tratează într-o manieră extrem de superficială. Mai exact, doamna premier consideră ca răspunsul pe această chestiune intră strict în competența Ministerului Muncii, „singurul cu atribuții în acest domeniu”. Astfel că, pe 8 pagini doamna Olguța Vasilescu îmi aduce la cunoștință prevederi din Codul Muncii și Legea Șomajului, privind ajutoarele oferite de stat cu „scopul de a stimula integrarea cetățenilor în câmpul muncii”. Constat că, din păcate, guvernul socialist nu se preocupă în detaliu cu adevăratele probleme ale economiei românești și nu are o privire panoramică a sistemului, preferând să mizeze pe politica păguboasă a acordării ajutoarelor de stat, fără o strategie reală de analiză. Este, probabil, mult mai concentrat pe legile justiției.

Dacă este să analizăm această problemă de la rădăcină, cred că principala cauză o reprezintă faptul că școala nu reușește să-i pregătească pe tineri pentru piața muncii. România are aproximativ 19% rata de abandon timpurie a şcolii, spre deosebire de celelalte ţări ale Uniunii Europene, unde avem o medie de 11%. O altă problemă a sistemului educațional este lipsa orientării şi consilierii profesionale. Noile generaţii sunt unele de sacrificiu, deoarece școala nu-i învaţă multe, pe parte practică şi este rămasă în urmă. Când tinerii absolvenți trebuie să se încadreze în câmpul muncii nu mai aşteaptă să înveţe, dar au pretenţii salariale mari chiar de la început. În același timp, antreprenorii cer prea mult faţă de cât poate să ofere şcoala. Încă se scot pe bandă rulantă generaţii de şomeri cu diplomă, de absolvenţi de liceu şi universitate care nu sunt conectaţi la realităţile economice.

România are o problemă și cu migrația populației din județele sărace către cele dezvoltate sau în afara țării pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici este reprezentat de modul în care sunt organizate producția și investițiile din fiecare județ.

Piaţa forţei de muncă din România este într-o criză profundă, iar viitorul nu se arată optimist. Actualul cabinet nu conștientizează efectele generate de acest fenomen și că o strategie se face la nivel de guvern, prin consultarea tuturor ministerelor, și nu doar prin Ministerul Muncii. În calitate de președinte al Comisiei pentru Economie, Mediu de Afaceri și Turism a Partidului Național Liberal, am solicitat deja câte doi reprezentanți de la toate comisiile de specialitate din PNL pentru a analiza aceste aspecte și pentru a identifica soluțiile necesare stopării acestui fenomen cu implicații grave pentru viitorul României”, se arată în amplul material al senatorului PNL Vâlcea, Romulus Bulacu.