Romprest Energy S.R.L., in parteneriat cu New Recycling S.R.L., a efectuat probe tehnologice la Statia de Tratare/Sortare deseuri municipale in Zona Industriala Sud din Ramnicu Valcea

In data de 12.07.2017, Romprest Energy S.R.L. in parteneriat cu New Recycling S.R.L. au efectuat probe tehnologice ale instalatiilor de tratare a deseurilor din cadrul Statiei de Sortare/Tratare deseuri municipale in amestec, construita de catre New Recycling S.R.L. pe raza Mun. Ramnicu Valcea.

Au fost adresate invitatii de participare la probe Consiliului Judetean Valcea, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valcea, Primariei Valcea, Agentiei de mediu Valcea, Garzii de mediu Valcea. Reprezentantii Consiliului Judetean si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valcea, au fost incantati de ceea ce au vazut si au efectuat documentari asupra tehnologiei folosite.

Foarte important este faptul ca, acest proiect a fost finalizat cu 6 luni inaintea termenului de finalizare, prevazut de autorizatia de construire.

Probele au decurs cu succes, justificand investitia de pana acum, de aproximativ 1.000.000 de euro, cu atat mai mult cu cat acest proiect, prin modul in care a fost conceput, permite cresterea capacitatii prin extinderea si pe alte componente, lucru care conduce implicit la cresterea productiei.

Aceasta investitie s-a realizat cu acordul Primariei Mun. Rm.Valcea, dar si al Consiliului Judetean Valcea, cel din urma, intelegand ca aceasta reprezinta o investitie privata, menita sa completeze Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea.

In momentul de fata, instalatiile testate permit tratarea unei cantitati de 20 tone/ora, aproximativ 80.000 de tone/an, capacitate care depaseste cu mult cantitatea de deseuri municipale generata de Municipiul Ramnicu Valcea. Acest lucru permite cu usurinta ca statia nou construita, sa deserveasca Zonele 1, 3 si 4 prevazute in Sistemul de management integrat al deseurilor pentru Judetul Valcea.

Mai mult decat atat, Statia de tratare/sortare deseuri municipale in amestec, realizata de SC New Recycling S.R.L. in parteneriat cu Romprest Energy S.R.L. este unica in acest moment, prin dotarea cu echipamente tehnologice de ultima generatie, de productie germana, deoarece poate asigura atat sortarea cat si tratarea deseurilor ca etapa premergatoare valorificarii acestora.

Statia de Tratare/Sortare a fost conceputa astfel incat sa respecte prevederile privind protectia mediului si sa asigure valorificarea superioara a deseurilor municipale. Ea realizeaza tratarea deseurilor in vederea valorificarii energetice a acestora, a obtinerii de materie prima pentru statiile de compost si are ca scop final, reducerea cantitatii de deseuri reziduale eliminate prin depozitare.

Aceste caracteristici creeaza contextul oportun atingerii de catre Mun. Rm. Valcea, inca de pe acum, a tintelor impuse de catre U.E., Romaniei pentru anul 2020, privind reducerea la jumatate a deseurilor eliminate prin depozitare.

ADMINISTRATOR,

MARINESCU NICOLAE CRISTINEL