Rezultatele se văd: Trei victorii consecutive pentru F.C. Păușești-Otăsău

Duminica trecută, fotbaliștii de la F.C. Păușești-Otăsău au înregistrat cea de-a treia victorie. Echipa de fotbaliști din localitatea păstorită de edilul Cătălin Avan a jucat contra Unirii Păușești-Măglași. Au câștigat în deplasare cu 4-3, după ce au condus cu 3-0 la pauză.

Astfel, s-au legat trei victorii consecutive, dintre care două în deplasare. Ce declară primarul Avan despre noua victorie? „De când am promovat în Superligă, în 2016, nu am mai avut trei victorii legate! Au marcat Ucă Alexandru (2), Ancuța Adrian și Alexandru Tonea. Am adus șase băieți de la Bunești, care au calitate mare sportivă, dar mai ales caracter. Sunt băieți care nu lipsesc niciodată de la meciuri și, mai ales, se dăruiesc efectiv în joc! De asemenea, aducerea pe banca tehnică a lui Sorin Șogor-Sone, la propunerea managerului sportiv, Iulian Toabeș, a fost o măsură excelentă. Rezultatele se văd”, a declarat alesul local din Păușești-Otăsău.