Revenirea la viaţă a Fanfarei Militare – una din puţinele bucurii de Centenar

Prezent la manifestarea organizată pentru sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar Judeţean (CMJ) Vâlcea, preşedintele Consiliului Judeţean – Constantin Rădulescu anunţa: „Când venii eu preşedinte la Consiliul Judeţean, cu voia lui Dumnezeu şi ajutorul oamenilor, una din marile provocări era fanfara militară a judeţului Vâlcea. O fanfară care a plecat la Sibiu şi care de azi va reveni la Vâlcea. Atât personal, în condiţiile legii, cât şi instituţional, tot în condiţiile legii, voi sprijini înfiinţarea fanfarei judeţene Vâlcea. O fanfară care va funcţiona sub autoritatea unei asociaţii non-guvernamentale, o fanfară pe care eu personal o voi sprijini, o fanfară care să fie prezentă la evenimentele importante din viaţa cetăţenilor şi care să fie prezentă în mai multe puncte şi localităţi ale judeţului Vâlcea. Este un proiect de suflet al vâlcenilor, un proiect de suflet al meu şi al tuturor celor care se bucură şi îşi amintesc ce frumos era când cânta fanfara militară în Zăvoiul Râmnicului. Fanfara militară va reveni în Zăvoiul Râmnicului, va reveni în judeţul Vâlcea şi eu voi sprijini acest proiect. Îi veţi vedea pentru prima oară astăzi”.

„Lipsa resursei umane a fost cauza pentru care am așteptat

12 ani această revenire!”

După aproape o jumătate de an de la acel moment, fanfara militară a răsunat în faţa Prefecturii de Ziua Drapelului iar şeful acesteia, plt.adj (r) Petrişor Mirea spunea povestea acestei întoarceri: „ Revenirea Fanfarei Judeţeană „Constantin Brâncoveanu” s-a produs după 12 ani de pauză, adică din 2006, când a încetat activitatea. Prin colaboratorii mei, colegi şi cadre militare în rezervă în data de 9 ianuarie 2018 am luat această iniţiativă iar primul concert pe care l-am susţinut apoi a fost în data de 22 februarie, la împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar Judeţean Vâlcea. În acest moment, suntem 21 de membri, rezervişti dar avem colaboratori şi de la Filarmonică, încă trei colegi care fac naveta de la Craiova ca să ne ajute pe noi, aici, la Vâlcea şi mai avem şi de la Liceul de Muzică vreo câţiva băieţi tineri pe care vrem să-i creştem şi să-i iniţiem pentru a se forma în cadrul fanfarei. Avem repetiţii de două ori pe săptămână, marţea şi joia, prin bunăvoinţa şi înţelegerea dlui colonel Truşcă Iulian, şeful CMJ, chiar aici în sediul Centrului. De la spectacolul dedicat CMJ, din februarie, am fost părtaşi la toate protocoalele şi evenimentele militare, inclusiv cel de marţi, de Ziua Drapelului. Noi ne-am propus foarte multe pentru acest an şi nu numai. Ne-am propus să cântăm în parc şi aici, la Rm.Vâlcea, dar şi la Călimăneşti, Govora, Ocnele Mari, Olăneşti. Şi asta nu doar duminica dar şi în timpul săptămânii pentru că ne adresăm nu numai vâlcenilor dar şi tuturor turiştilor care vin din alte zone. Vrem ca prezenţa noastră să devină obişnuinţă la toate evenimentele importante ale Vâlcii pentru că ştim cât de mult ne-au dus dorul toţi din acest judeţ şi ce mândri au fost de muzica noastră.”