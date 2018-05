Reprezentanții Teatrului Anton Pann vă invită la: „Fata din mașinărie”, un spectacol extraordinar cu intrare liberă

• piesa este programată astăzi, cu începere de la ora 19.00

În contextul manifestărilor dedicate Zilelor Râmnicului, Teatrul Anton Pann din municipiul vă propune să vedeți unul dintre cele mai recente spectacole din această stagiune. Este vorba despre „Fata din mașinărie”, de Stef Smith, regia Norbert Boda, un spectacol care s-a bucurat de un real succes și care a fost apreciat la superlativ de către cei care l-au văzut. Nota pentru acest spectacol a fost 10 cu felicitări.

„Fata din mașinărie” este un spectacol atât de actual în care se vorbește despre dilemele dependenței digitale. Doi tineri îndrăgostiți, Denisse Moise și Olimpiu Blaj, în rolurile lui Polly şi Owen, cu o viață bună și un confort material sporit, spun povestea incitantă despre iminenţa unui progres tehnologic gata să redefinească tot ceea ce ştim despre om. Viața lor pare minunată, până când un gadget misterios, simbol al noilor tehnologii, care le promite să-i rupă de stresul cotidian, se insinuează în viața lor. Granița dintre cele două lumi, cea fizică și cea digitală devine volatilă, iar Polly și Owen sunt obligați să se întrebe dacă percepțiile lor despre realitate și libertate sunt compatibile.

Așa cum spunea o iubitoare de teatru, prezentă la avanpremieră: „«Fata din mașinărie» este un spectacol demențial! Te macină, te răscolește, te înduioșează, te doare, te insomnifică, te sperie, te înghite și apoi îți ia gândurile și ți le aruncă-n haos! Denisse Moise, o actriță cum rar ți-e dat să vezi, și Olimpiu Blaj, un actor care te cucerește de cum apare pe scenă! Un cuplu pe care-l iubești din prima! Norbert Boda, un regizor fascinant pentru care teatrele ar trebui să se bată! Are doar 23 de ani!!! Toți trei l-au avut profesor pe Miklós Bács!”.

„Fata din mașinărie” sau dilemele legate de dependența digitală susține o viziune a viitorului care pune întrebări esențiale ale timpului nostru, întrebări pe care, cu siguranță, o să vi le puneți și dumneavoastră după ce veți vedea spectacolul. Spectolul „Fata din mașinărie”, după piesa scrisă de Stef Smith, considerată cea mai talentată voce a dramaturgiei scoțiene, a avut premiera mondială la Teatrul Traverse din Edinburgh, în anul 2017. În 2012, Stef Smith a primit prestigiosul Premiu Olivier pentru piesa Roadkvil. Spectacolele care s-au realizat după piesele sale au primit recenzii extrem de favorabile în publicații britanice de renume, precum The Guardian, Evening News, The Herald, The Scotsman, The List.

Deoarece este ultima reprezentație a spectacolului din această stagiune, haideți împreună să vedem „Fata din mașinărie”, programat în ziua de 21 mai, ora 19.00, Sala Studio.

Maria Daniela ȘTEFĂNESCU