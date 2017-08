Ramona Farcău aduce la Vâlcea Oltchim 2010 – Gala Campioanelor

După 17 ani petrecuți în handbalul profesionist de cel mai înalt nivel, Ramona Farcău a decis să își încheie activitatea sportivă printr-un meci de gală care se va disputa chiar în locul care i-a fost casă pentru câțiva ani buni. Sâmbătă, 5 august, cu începere de la ora 19.00, Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea va găzdui meciul de retragere al golgeterei Jocurilor Olimpice Beijing 2008. Ramona nu a ales întâmplător polivalenta râmniceană pentru meciul de retragere, ea fiind una dintre jucătoarele de bază ale Oltchimului în preajma anilor 2010, atunci când echipa galactică a obținut mai multe performanțe greu de egalat de către orice formație din handbalul feminin românesc. Ramona Farcău a evoluat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea în perioada 2006-2013, Vâlcea reprezentând pentru extrema acum în vârstă de 38 de ani un loc căruia i-a spus cu drag acasă, după cum jucătoarea a declarat în mai multe rânduri.

Iar pentru că publicul vâlcean este avid după sport de înalt nivel, Ramona s-a oferit să aducă pătimașilor spectatori din județul nostru o mostră din handbalul care se juca odinioară în polivalentă. Special pentru retragerea ei, cele mai multe dintre componentele Oltchimului din anul 2010 vor reveni pe teren, chiar în fața vulcanicului public râmnicean. Dacă pe teren se vor afla nume foarte cunoscute precum Cristina Neagu, Oana Manea, Narcisa Lecușanu, Steluța Luca și multe altele, antrenor pe banca echipei stelare va fi Radu Voina. De altfel, întregul eveniment poartă o denumire simbolică, acesta fiind intitulat „Oltchim 2010 – Gala Campioanelor”. Important de precizat este și faptul că adversara legendarei trupe a Oltchimului 2010 (care a jucat finala Ligii Campionilor cu Viborg) va fi echipa sprijinită de Primăria Râmnicului, Handbal Club Municipal – antrenor Aurelian Roșca.

Ramona Farcău: „Am vrut să ofer nostalgicilor Oltchim posibilitatea de a revedea echipa pe viu”

Extrem de emoționată înaintea desfășurării ultimului ei meci ca jucătoare profesionistă, Ramona Farcău a oferit câteva cuvinte despre evenimentul care va marca luna august la nivel sportiv în județul nostru.

„Mi-am dorit ca la final de carieră să am toţi oamenii dragi alături, foste colege, foşti antrenori şi conducători, împreună cu care am trăit atâtea momente de bucurie. În plus, dacă tot am avut ideea unui astfel de moment, ar fi fost păcat ca iubitorii handbalului să nu se fi bucurat de un astfel de eveniment. M-am gândit să le ofer şi celor care sunt nostalgici după ceea ce a însemnat Oltchimul pentru handbalul românesc, posibilitatea să revadă pe viu echipa. În acelaşi timp, am făcut asta pentru tinerii care nu au apucat să se bucure de meciurile Oltchimului, să le arătăm care a fost starea de spirit a unui fenomen sportiv, numit Oltchim. «Oltchim 2010 – Gala Campioanelor» este atât un prilej de aducere aminte a fenomenului handbalistic de la Vâlcea, dar şi o predare de ştafetă, către generaţia tânără, ţinând cont de faptul că tot mai multe jucătoare din generaţia mea au renunţat sau sunt pe cale să renunţe la activitatea handbalistică”, a declarat Ramona Farcău.

De unde puteți achiziționa bilete?

Persoanele interesate de acest eveniment trebuie să știe că prețul unui bilet pentru meciul programat sâmbătă după-amiaza este de 15 lei. Tichetele de acces pot fi deja cumpărate în mediul on-line, organizatorii oferind însă asigurări că vor mai fi bilete disponibile chiar și în ziua meciului, la casele de la sala sporturilor.