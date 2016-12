În iarna dintre anii 2017 și 2018, râmnicenii vor avea patinoar chiar în centrul orașului

• asta dacă primarul Gutău va reuși să își ducă la îndeplinire una dintre numeroasele promisiuni făcute locuitorilor municipiului

Cum anul 2017 va fi – sperăm cu toții – ultimul în care Râmnicul va avea o imensă groapă chiar în plin centrul său, Mircia Gutău promite chiar mult mai mult decât simpla finalizare a lucrărilor. Conform spuselor edilului, imensa piațetă care va apărea în centrul municipiului odată cu finalizarea lucrărilor va fi gazdă pentru mai multe evenimente foarte importante din viața orașului. Primele acțiuni de anvergură care ar urma să fie organizate aici vor fi cele destinate marcării trecerii dintre anii 2017 și 2018.

Altfel spus, peste exact un an, râmnicenii se vor pregăti pentru un spectacol de revelion ce va fi organizat în noua locație, una despre care Mircia Gutău are numai expresii la superlativ. Edilul crede că acest spațiu îl va ajuta să amenajeze pentru râmniceni unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din țară, care să rivalizeze cu cele pe care alesul râmnicenilor tocmai le-a studiat, în această perioadă, în orașe precum București, Craiova și Sibiu. Desigur, dacă Mircia Gutău va reuși să își ducă la bun sfârșit cele propuse, bomboana de pe… tort ar trebui să fie patinoarul în aer liber. Acesta ar trebui să funcționeze iarna viitoare, tot în noua piațetă din centrul orașului, accesul iubitorilor de gheață urmând să fie permis în mod gratuit.

„Anul viitor, pe vremea aceasta, vrem să avem și un patinoar în oraș. Acesta va funcționa în piațeta din centru și va fi disponibil în perioada de iarnă. Accesul va fi gratuit. Vom cumpăra în jur de 50 de perechi de patine astfel încât și cei care nu au patine să vină să patineze”, și-a descris Mircia Gutău surpriza pe care vrea să o ofere râmnicenilor peste exact un an.