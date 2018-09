Râmnicenii se pot bucura de un week-end plin de evenimente

Week-endul acesta este unul plin de evenimente pentru locuitorii Râmnicului. Astfel, sâmbătă, 22 septembrie, între orele 10.00 – 12.00, pe Calea lui Traian se vor desfăşura mai multe manifestări sub genericul ”Ziua fără maşină” în cadrul ”Săptămânii europene a mobilităţii 2018”. Câteva sute de elevi de la şcolile ”Take Ionescu”, nr. 10 şi ”Anton Pann” şi de la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” vor lua parte la diverse evenimente (concursuri, desene pe asfalt, demonstraţii etc.) menite să conştientize importanţa deplasării cu sisteme de transport nepoluante, cu mijloace de transport în comun şi de tip ”sharing” sau pe jos şi impactul pozitiv pe care fiecare poate să îl aibă asupra mediului înconjurător. La evenimentul organizat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Inspectorarul Şcolar Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Asociaţia ”Zâmbete Colorate” sunt invitaţi să participe cât mai mulţi locuitori ai municipiului. De reţinut pentru conducătorii auto că, urmare a organizării ”Zilei fără maşină”, traficul auto pe Calea lui Traian – segmentul cuprins între Colegiul Naţional ”Alexandru Lahovari” şi Instituţia Prefectului (sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Tudor Vladimirescu) va fi restricţionat complet în data de 22.09.2018, între orele 10.00 – 12.00, traseele de ocolire fiind str. General Praporgescu (pe direcţia Nord – Sud), str. General Magheru (pe direcţia Sud – Nord) şi str. Carol I (pe ambele direcţii).

În sudul municipiului, pe strada Ostroveni (în zona Ştrandului), în perioada 21-23 septembrie se va desfăşura evenimentul „Festivalul Toamnei”, constând în activităţi de alimentaţie publică, comerţ şi spectacole de muzică populară şi uşoară. În cadrul concertelor ce vor începe în fiecare seară începând cu ora 20.00 vor evolua solişti precum Adrian Ivan, Violeta Constantin, Ştefan Enăşel Romaşcanul, Zâna Ghiţulescu, Rodica Mitran, Mariana Stan, Ilie Roşu, Dan Ţăranu Cernăvodeanu, Doddy şi Lora. Ca urmare a desfăşurării acestui eveniment, traficul auto pe str. Ostroveni în zona Ştrandului va fi restricţionat complet începând de joi, 20.09, ora 14.00 şi până luni, 24.09, ora 07.00, permiţându-se accesul autovehiculelor doar pentru utilizatorii zonei de picnic de pe malul Lacului Ostroveni şi clienţii Restaurantului Luxury by the Forest (dinspre DN 67 – str. Ştrandului), precum şi pentru clienţii Restaurantului Luxury Garden (dinspre bd. Dem Rădulescu). Traseu de ocolire: bulevardul Dem Rădulescu. Conducătorii auto sunt rugaţi să circule cu atenţie în zonă şi să respecte semnele de circulaţie temporare amplasate.

Duminică, 23 septembrie, între orele 10.30 – 13.00, în Parcul Zăvoi – Amfiteatrul de lângă intrarea dinspre splaiul Independenţei, în organizarea Centrului Local ”Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea al Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, va avea loc deschiderea Anului Cercetăşesc, eveniment în cadrul căruia se vor desfăşura ateliere de învăţare şi cunoaştere, programe artistice, cântece şi dansuri cercetăşeşti, precum şi un moment dedicat Centenarului Marii Uniri.

Biroul de presă al Primăriei Rm. Vâlcea