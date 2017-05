Rădulescu și Gutău îl susțin pe Gîngu pentru primăria Bujoreni

Locuitorii comunei Bujoreni sunt așteptați pe 11 iunie la urne. După numai un an trecut de la ultimele alegeri, cetățenii localității cu drept de vot din nordul Râmnicului sunt chemați să își aleagă un nou edil. Așa cum ați aflat din alte ediții ale cotidianului nostru, primarul ales în vara anului trecut, liberalul Gheorghe Udubae, a demisionat la începutul acestui an.

Unul dintre candidații cu cele mai mari șanse pentru obținerea portofoliului de edil este Gheorghe Gîngu. Social-democratul este foarte cunoscut în comuna pentru a cărei primărie se va lupta, el având, pe lângă sprijinul propriului partid, și pe cel al ecologiștilor lui Mircia Gutău. Chiar astăzi, Constantin Rădulescu (PSD) și Mircia Gutău (PER) au bătut palma pentru susținerea lui Gheorghe Gîngu în scrutinul electoral din 11 iunie. De amintit și faptul că data limită pentru depunerea candidaturilor este luni, 22 mai.