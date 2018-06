Puterea și Opoziția se pronunță: Vâlcu și Mihăilescu, despre înființarea unui Centru Multifuncțional în Bălcești

În ultima ședință a Consiliului Județean Vâlcea, unde s-a dezbătut, printre altele, și înființarea unui Centru Multifuncțional în Bălcești, atât reprezentanții Opoziției, cei care au venit cu propunerea, cât și cei ai Puterii (n.r. în ciuda unor dispute mai voalate sau mai pe față) au căzut de acord că-n zonă este nevoie de o unitate care să asigure minimum de ajutor în cazul unor probleme de sănătate. Iată părerile a doi dintre consilierii județeni, unul al Opoziției, celălalt al Puterii:

Samoil Vâlcu – PNL (foto stânga): „În 2011, Guvernul Boc a desființat 60 de spitale, fiind reînființate, apoi, de către comunitățile locale, 11. Nu mai vreau să comentez dacă a fost o decizie bună sau proastă. PSD-ul a promis că face… între timp, nimic. Problema și greșeala liberalilor a fost aceea că, după desființare, nu s-a pus ceva minimal în loc. Ăsta e punctul slab. Dar PSD a promis că face, în 2012, apoi în 2016… Președintele CJ Vâlcea a spus că se va înființa o comisie tehnică. Oricum, Spitalul Bălcești este prins în organigrama Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Cert este că urmează să discutăm cu toți colegii, din tot spectrul politic: vrem ceva minimal la Bălcești. Cât despre a-l întreba pe managerul spitalului dacă poate prelua și această sarcină, ce să spună? Nu are bani. Oricum, i s-au pus atâtea resurse financiare în spate. Trebuie să le dea și celorlalți din sănătate fonduri, celor care nu au fost luați acum în calcul cu măririle salariale. Cred că responsabilitatea și decizia o va avea președintele CJ Vâlcea. Consiliul Județean are mai multe resurse financiare decât spitalul. Mai e și problema personalului. Scoatem posturi la concurs sau se aduc medici de la spital!? Problema e delicată. Noi, liberalii, am făcut o propunere, am înțeles că nu putea fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței. Lăsăm specialiștii CJ Vâlcea să discute, să îmbunătățim proiectul”.

Gheorghe Mihăilescu – PSD (foto dreapta): „Proiectul trebuie ajustat și completat corect. Știți vorba aceea: «la orice lucru, e mai ușor de închis decât de deschis». Încercăm să deschidem un centru, dar nu va îndeplini condițiile unui spital. Trebuie să existe o evaluare și de aceea este nevoie de o comisie tehnică. Din comisie va face parte, neapărat, managerul Spitalului Județean și se va analiza posibilitățile dotării, obținerea tuturor autorizațiilor, contractul și legătura cu CAS-ul. În plus, este nevoie de specialiști, unii ca Vâlcu, Folea sau dr. Neamu, oameni din sistem. Dacă este necesar un astfel de centru? Este. Trebuie reglementată și situația spațiului. Acesta nu se află în administrarea CJ Vâlcea, ci ține de CL și Primăria Bălcești. Din proiect lipsesc anumite elemente. Sunt acord să completăm împreună proiectul. Data trecută, a fost un semnal că se vrea înființarea unui unități în zonă”.