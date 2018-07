„PSD şi ALDE măresc ratele la case ale tinerilor din România”

• declară deputatul liberal Buican

Miercuri, 4 iulie 2018, indicele ROBOR a atins valoarea de 3,34%, cea mai mare valoare din anul 2014, ceea ce se traduce prin noi creşteri la ratele românilor care au credite. Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, avertizează public reprezentanţii PSD şi ALDE că această creştere a ROBOR-ului afectează negativ peste 1 milion de cetăţeni cu credite bancare.

Dacă ne gândim că la începutul lunii ianuarie 2017, la preluarea guvernării de către PSD-ALDE, indicele ROBOR era de 0,87 şi că doar după un an şi jumătate, acesta a juns la 3,34%, putem vedea foarte clar dezastrul măsurilor imple­mentate de PSD-ALDE. Parlamentarul liberal atrage atenţia şi asupra faptului că previziunile economiştilor sunt destul de sumbre în privinţa acestui indicator, aceştia afirmând la unisol că în toamna acestui an ROBOR-ul va sări de 5%. De exemplu, la un credit prima casa de aproximativ 200.000 de lei, rata unei familii din România era de aproximativ 1.000 de lei la începutul anului 2017 şi de 1.300 de lei acum. Adică cu 300 de lei lunar mai mult, sau o creştere cu 30% a ratei în doar un an şi jumătate de guvernare PSD-ALDE. Din păcate, pentru românii cu venituri mici şi medii, această creştere cu 30% a ratelor la bancă reprezintă o adevărată dramă.

Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, apreciază că reprezentanţii PSD şi ALDE şi-au arătat măsura analfabetismului funcţional în materie de politici guvernamentale şi îi somează pe aceştia să se oprească. În opinia parlamentarului liberal vâlcean, conluzia este una simplă şi trebuie repetată până când o aud toţi românii: din cauza politicilor fiscale implementate de PSD-ALDE în ultimul an şi jumătate de guvernare, 1 milion de români vor plăti mai mult la rată, în fiecare lună. „Am primit zeci de mesaje şi telefoane de la vâlcenii care au credite că nu mai pot face faţă cu plata ratelor. Din păcate, celor de la PSD şi ALDE pare că nu le pasă şi îi condamnă pe toţi cei cu venituri mici şi medii la sărăcie. De unde să plătească o familie tânără cu copil 300 de lei în plus la rata pentru casă în condiţiile în care câştigă salariul minim??? Cei de la PSD şi ALDE sunt pur şi simplu rău intenţionaţi şi nu îşi dau seama de efectele nocive ale măsurilor pe care le adoptă”, a declarat deputatul Buican.