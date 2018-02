PSD – ALDE au tăiat salariile românilor

Deputatul Cristian Buican spune clar că apariţia primilor fluturaşi de salariu din acest an ne arată că „revoluţia fiscală” implementată de PSD-ALDE conduce la tăieri de venituri şi scăderi de salarii. Contrar propagandei mincinoase care promitea majorarea tuturor salariilor din sistemul bugetar cu 25%, banii primiţi de o parte din angajaţii statului sunt în realitate mai puţini faţă de luna precedentă. Şi pentru ca tabloul tăierilor de salarii să fie complet, în fiecare zi aflăm că şi în mediul privat au fost operate o serie de scăderi de venituri, din cauza deciziei PSD-ALDE de a implementa trecerea contribuţiilor exclusiv în sarcina angajatorilor.

„Iată cum, la nici șase luni de la adoptarea Legii Salarizării Unitare, la pachet cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, există zeci de mii de români care au venituri mai mici decât cele pe care le aveau. Mai mult decât atât, nici pentru cei care şi-au păstrat veniturile la acelaşi nivel sau cei care au primit 100-200 de lei la salariu viaţa nu este mai uşoară, inflaţia galopantă şi implicit creşterea preţurilor tuturor produselor sau majorarea dobânzilor şi a cursului valutar, fiind mult mai mari decât bruma de creşteri salariale. Preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, solicită public demisia sau demiterea de urgenţă a Ministrului Muncii, pe motiv de minciună. Parlamentarul liberal subliniază faptul că cineva ar trebui să răspundă politic şi administrativ în condiţiile în care zeci de mii de români vor avea venituri mai mici ca până acum, în ciuda multiplelor asigurări oficiale venite din partea doamnei Olguţa Vasilescu privind faptul că „niciun salariu nu va scădea de la 1 ianuarie 2018”. Deputatul Buican atrage atenţia asupra faptului că aceste prime scăderi de salarii reprezintă doar vârful „aisbergului” în privinţa scăderilor de venituri, în condiţiile în care doar o mică parte din angajaţi şi-au primit salariul cuvenit pe luna ianuarie 2018 până la această dată. Din analizele specialiştilor în resurse umane şi a sindicaliştilor, în domeniul bugetar vor exista scăderi de salarii la peste 40.000 de persoane din administraţia publică centrală, la alte câteva mii din Educaţie şi Sănătate la personalul auxiliar, în Justiţie la grefieri, în Agricultură şi Fonduri Europene pentru personalul care lucrează cu fonduri comunitare, dar şi la peste 8.000 de angajaţi ai Ministerului de Interne. „Situaţia scăderilor de salarii este una explozivă. Sunt deja zeci de mii de bugetari care vor avea venituri mai mici şi suntem de abia în primele zile din februarie, iar majoritatea salariilor se iau pe 15 ale lunii . În câteva luni se va vedea dezastrul complet şi haosul creat de măsurile aberante adoptate de PSD-ALDE. Doar pentru aceste scăderi, Lia-Olguţa Vasilescu ar trebui să îşi dea demisia sau să fie demisă. Am văzut o declaraţie a sindicalistului Dumitru Costin de la BNS care spune că vor fi peste 2 milioane de salariaţi din privat care vor avea venituri mai mici. Dacă această informaţie se confirmă, tăierile de salarii de acum, făcute de PSD-ALDE, vor fi mult mai mari decât cele făcute de Băsescu la bugetari. Şi asta într-un an de maximă creştere economică, în timp ce atunci eram în plină criză” a declarat Cristian Buican.