„Promovăm turismul! Dezvoltăm România!”, o inițiativă «marca» Eugen Neață

• o delegație de parlamentari a fost prezentă la Obârșia Lotrului

Zilele trecute, deputatul Eugen Neață a fost gazdă pentru un grup important de parlamentari din țară. Aceștia au acceptat invitația social-democratului de a veni în județul Vâlcea pentru a lua contact direct cu problemele pe care Eugen Neață le-a ridicat în Parlamentul României și pentru rezolvarea cărora a depus mai multe inițiative legislative.

În rândurile de mai jos, prezentăm cuvintele deputatului Eugen Neață cu privire la această acțiune, transmise prin intermediul unei rețele sociale:

„Am ales ca delegația să fie prezentă în zona de nord a județului, mai exact în punctul Obârșia Lotrului din comuna Voineasa, zonă care are mare nevoie de susținerea tuturor factorilor de decizie pentru a se putea dezvolta. În această frumoasă comună de munte, se află cea mai mare și frumoasă pârtie de schi din România.

Din păcate, infrastructura nu există, iar acest lucru împiedică dezvoltarea zonei. Atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii, mii de turiști vin aici chiar dacă sunt puține locuri de cazare și aleg să stea la zeci de kilometri doar pentru a se bucura de frumusețea cu care sunt înzestrate aceste locuri.

Am organizat această întâlnire informală întrucât în procesul legislativ se află în dezbatere două inițiative legislative pe care le-am elaborat în urma discuțiilor purtate cu primarul municipiului, Mircia Gutău, președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, oameni din mediul de afaceri și reprezentanții administrațiilor publice locale, astfel încât să creez cadrul legal necesar dezvoltării zonei montane, dar și pentru crearea unor condiții de dezvoltare sănătoasă municipiilor si orașelor din România. Este vorba de inițiativele «Ski în România» și «Pădurile parc»!

Vâlcea are un potențial imens de dezvoltare turistică, iar nouă, celor aleși, ne revine datoria să creăm oportunități și să realizăm cât mai multe proiecte în acest sens. Mulțumesc prietenilor mei, președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu și primarului Mircia Gutău pentru susținere și sprijin în toate acțiunile pe care le-am întreprins! Împreună facem lucruri bune pentru vâlceni și Vâlcea!

Le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru că au dat curs invitației mele și, în acest mod, am reușit, prin discuțiile purtate la fața locului, să găsim cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă județul Vâlcea, dar și alte județe din țară, care întâmpină aceleași probleme! Județul Vâlcea este locul în care m-am născut, copilărit și de care nu mă voi despărți niciodată!

Am o responsabilitate mare față de cei care mi-au acordat votul și m-au trimis să îi reprezint în Parlamentul României. De aceea, îmi respect toate promisiunile făcute vâlcenilor și voi continua ca prin inițiativele depuse să contribui la dezvoltarea județului nostru și la bunăstarea oamenilor!”.