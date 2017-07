Profitând de trecerea gazoductului BRUA prin localitate, Gușoeniul se pregătește pentru rețeaua de gaze

În toamna anului trecut, v-am informat că viitorul gazoduct BRUA, care va traversa Bulgaria, România, Ungaria și Austria, va trece și prin județul Vâlcea. Primarul Nicolae Concioiu de la Gușoeni spune că localitatea sa va fi „afectată” pe o distanță de aproximativ 13 kilometri, mare parte din traseu fiind pe proprietăți private. Proiectul BRUA presupune construirea unui nou coridor de transport gazifer care va tranzita teritoriul României şi va atrage pe piaţa românească şi europeană noi resurse de gaze. „Realizarea acestui proiect pe teritoriul României va dinamiza sectorul construcţiei de infrastructuri energetice, va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuţie şi pentru exploatare”, arată un comunicat al Ministerului Energiei. Mai trebuie spus că noua infrastructură va fi conectată la posibilele noi surse de gaze din Marea Neagră.

Primarul Concioiu s-a pregătit din timp pentru a profita de această mare investiție, astfel că administraţia locală a alocat peste 5,5 miliarde de lei vechi pentru realizare unei rețele de distribuţie de gaze naturale. „Suntem pregătiţi şi cu bani pentru începerea lucrării care înseamnă racordarea la sistemul naţional de transport gaze naturale şi crearea staţiei de reglare, măsurare presiune. Sunt nişte obiective care fac parte din acest sistem de gaze naturale, strict necesare. De la această staţie de reglare se continuă cu reţelele de distribuţie a gazelor în satele comunei”, declară Nicolae Concioiu. Chiar în ședința lunii iulie a Consiliului Local a fost aprobat protocolul de colaborare cu firma care va înfiinţa acest sistem de distribuţie în comuna Guşoeni: „Am avut o şedinţă în care am aprobat protocolul de colaborare cu firma care va înfiinţa acest sistem de distribuţie. Am reuşit, prin nenumăratele demersuri către Ministerul Energiei, să identificăm soluţia prin care să înfiinţăm în localitate sistemul de distribuţie gaze naturale. E, într-adevăr, o investiţie de mare anvergură, noi suntem conştienţi că, dacă reuşim acest lucru, pentru comuna Guşoeni va însemna un salt mare în dezvoltarea economică. Atunci putem vorbi cu adevărat de crearea unor premise de atragere a investitorilor în localitate. Pentru că am mai spus-o şi o repet: ne confruntăm din ce în ce mai mult cu fenomenul de migraţiune a forţei de muncă în străinătate, pentru câştiguri mai mari şi o viaţă mai bună. Se impune ca noi, ca administraţie locală, să venim în întâmpinarea cetăţenilor cu infrastructura de apă, de drumuri, de canal şi, de ce nu, aşa cum spuneam, de gaze naturale”, a mai spus edilul Concioiu.