„Profeţia” edilului Bănacu gata să se împlinească: Bărbăteştiul, la un pas de dezastru!

• podul vechi de peste jumătate de veac e gata să se prăbuşească

Legătura principală a Băbăteştiului cu Bodeştiul prin DJ 646 E este ameninţată la modul cel mai serios de furtunile din această perioadă. Semnalat încă de anul trecut prin vocea edilului Constantin Bănacu (foto), pericolul a fost ignorant, iar cuvintele primarului Bărbăteştiului sunt cum nu se poate mai sincere şi mai dureroase: „Dacă ploile vor continua, podul care leagă Bodeştiul de Bărbăteşti va fi o amintire. Nepăsarea autorităţilor de toate culorile face ca acest pod de 22 metri să atârne efectiv de un fir de păr. Sunt scârbit şi profund supărat că toate semnalele noastre de alarmă au fost ignorate ani la rând şi munca pe care am depus-o poate fi luată de ape în câteva minute. Aşa ceva numai în România se poate întâmpla: să ai armate întregi de birocraţi care să producă doar maculatură, iar când îţi arde buza şi-ţi fuge efectiv pământul de sub picioare să n-ai pe cine te sprijini… Am atras atenţia în van tuturor factorilor de răspundere judeţeni şi naţionali despre pericolul în care se află Bărbăteştiul. DE-GEA-BA! Una e să intervii la timp şi să previi, alta să ajungi ca acum şi să fii nevoit să repari! Suntem acum… la mila Naturii! În anul 2018, mileniul III…”.