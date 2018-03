Profesori și elevi de la Energetic, în Italia, pe problema imigranților

Din data de 18 și până pe 24 martie, patru elevi ai Colegiului Energetic din Râmnic (Andreea Stroie, Daniela Margareta Țanu, Eduard Pătru, Andrei Băjan), însoțiți de director prof. Mihăiță Constantin Simion și prof. Codruța Țenea au participat în Italia la o nouă reuniune a proiectului Erasmus + „In a far away land: Refugee Children”/ „Undeva departe: Copiii refugiați”.

Principalele activități au avut loc la Școala Liceo A.G. Roncalli din orașul Manfredonia, o școală tradițională privind desfășurarea proiectelor europene. La întâlnire, au mai luat parte reprezentanți din Italia, Turcia, Portugalia și Grecia. Scopul principal al acțiunii l-a constituit organizarea a tot felul de activități de învățare despre refugiați, o problemă controversată și actuală.

Printre obiectivele proiectului amintim: sensibilizarea cu privire la criza refugiaților în Europa, promovarea echității, a coeziunii sociale, dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi străine, întâlnirea cu refugiații, cunoașterea poveștilor lor etc.

Programul gazdelor a fost unul diversificat: vizite educaționale (castele, zona centrală, orașul Manfredia), workshop-uri, întâlniri cu organizații caritabile etc. Poate cel mai impresionant moment l-a reprezentat vizita la Cassa della Carita, unde elevii și profesorii au interacționat cu refugiații din Nigeria. Datele ne-au fost furnizate de către prof. Codruța Elena Țenea.