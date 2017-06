Primarul și „vicele” de la Dăești își caută dreptatea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

În urmă cu câteva zile, Curtea de Apel Piteşti s-a pronunțat în dosarul în care primarul comunei Dăeşti, George Popolan, viceprimarul Ştefan Călin şi secretarul Florian Maria erau acuzaţi de abuz în serviciu. Secretarul a fost achitat, în timp ce pentru primar şi „vicele” Călin s-au menţinut sentinţele iniţiale, de fond, respectiv trei ani de închisoare cu suspendare. Liberalul George Popolan nu este de acord cu decizia dictată de Curtea de Apel, astfel că a recurs la singura cale de atac rămasă, adică recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. „E o cale extraordinară de atac, pentru că abuzul în serviciu nu mai este prevăzut în legea penală, conform deciziei Curţii Constituţionale 405/2016 şi 392/06.06.2017, publicată în 21 iunie 2017, adică la o zi după ce eu am primit sentinţa. Articolele pe care noi am fost condamnaţi sunt neconstituţionale. Nu am făcut acest demers doar pentru a ne afla în treabă. Legea ne permite să apelăm la această cale de atac. Vom aştepta să vedem soluţionarea acesteia. Nu pot fi suspendat din funcţie în această perioadă, astfel că vom prezenta certificatul de grefă prin care se confirmă demersul nostru”, declarat Popolan. Mai trebuie spus că, prin legile care definesc abuzul în serviciu, se impune ca, în termen de 45 de zile, legiuitorul să stabilească un prag al prejudiciului. Ori, în cazul de la Dăeşti, în care sunt implicaţi primarul și „vicele”, nu există niciun prejudiciu!