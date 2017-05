Primarul Romcescu vrea să atragă alți bani europeni

Primarul Sorin Romcescu de la Slătioara are în vedere, atunci când se vor deschidere liniile de finanțare europeană, moderniza­rea centrului comunei. În plus, edilul social-democrat are în plan construirea în fiecare sat din Slătioara a unui spaţiu de agre­ment pentru copii.

„Avem în vedere modernizări în centrul civic, dar și în satul Mi­lostea, cu trotuare, alei pieto­nale, flori de-o parte şi de alta a dru­mului judeţean, lampadare şi bănci. Tot cu fonduri europene ne-am propus să amenajăm în fiecare sat un teren de joacă pentru copii. Pentru că sunt un iubitor al sportului, vom atrage fonduri europene pentru construirea a încă două terenuri sintetice de sport, în satele Rugetu şi Goruneşti”, declară Romcescu.