Primarul Romcescu are pregătite două proiecte pentru infrastructura din Slătioara

Administrația comunei Slătioara pregătește, pentru acest an, mai multe proiecte cu finanțare guvernamentală. „Am în vedere, pentru acest an, printre altele, două proiecte. Primul dintre acestea vizează moder­nizarea drumurilor de interes local și sper că, odată cu finalizarea acestui proiect, să terminăm de asfaltat toate drumurile locale. Al doilea proiect privește amenajarea de punți pietonale peste râurile Cerna și Tărâia, care au fost luate de ape în vara anului trecut. Din păcate, aceste punți nu au fost «prinse» la calamități, așa că am refăcut proiectele și vom avea finanțare prin OG 28”, declară primarul Sorin Romcescu. „Proiectele sunt deja făcute, așteptăm publicarea în Monitorul Oficial a bugetului pentru a le putea depune la Ministerul Dezvoltării”, adaugă Romcescu.